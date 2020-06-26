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Лукашенко вслед за Россией меняет Конституцию

26 июня 2020, 16:00  •  72 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Основной закон страны планируют переписать за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял пример с России и решил внести поправки в Конституцию. По словам лидера соседнего государства, Основной закон страны успеют переписать за два года.
Батька уточнил, что в настоящий момент уже разработано несколько новых вариантов документа, однако они не годятся. Он объяснил, что составители просто боятся делегировать полномочия нижестоящим инстанциям, а сделать это нужно в обязательном порядке. По мнению белорусского главы, не стоит боятся вносить кардинальные изменения в Конституцию, пишет "БелТА".
Александр Лукашенко также подчеркнул, что возвращаться к Основному закону страны образца 1994 г. – это шаг назад.
Напомним, что онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Уже в начале следующего месяца, 1 июля, состоится очный этап.
Ранее "Утро.ру" писало, что сайт ЦИК был атакован хакерами.

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