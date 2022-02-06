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Лукашенко впервые описал Зеленского одним словом. И признался: "Я не ожидал"

06 февраля 2022, 19:25  •  53 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ёмко охарактеризовал украинского коллегу Владимира Зеленского.
Лукашенко дал интервью русскому журналисту Владимиру Соловьёву. Они поговорили об отношениях России и Белоруссии, а также обсудили ситуацию вокруг Украины.
В частности, речь зашла об украинском президенте Владимире Зеленском. Лукашенко впервые описал Зеленского одним словом.
Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый. Я не ожидал, что он себя так будет вести,
- заметил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко рассказал, как поведёт себя белорусская армия, если Киев начнёт воевать против Донбасса. Во время рассуждения политик даже повысил голос.

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