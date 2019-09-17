Лукашенко возвращает в Минск американского посла

США и Белоруссия восстановили дипломатические отношения. Об этом пишет телеканал "360".

О решении было сказано на встрече заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Дэвида Хейла с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Американский посол выдвинется в Минск в ближайшее время.

Отметим, что в 2008 году белорусская сторона отозвала своего посла из Вашингтона после введения новых санкций. Зеркальным образом поступили и американцы.

Ранее стало известно о том, что на 2021 год запланировано частичное объединение белорусской и российской экономических систем. Договоренность подписали в сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас.