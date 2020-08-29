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Лукашенко возложил на сына вопрос с задержанными россиянами

29 августа 2020, 15:10  •  272 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один из освобожденных рассказал о своем возвращении домой
Один из числа задержанных в Белоруссии россиян, оказавшийся в центре скандала из-за провокаций спецслужб Украины и США, рассказал, что перед освобождением правоохранительные органы Республики устроили им встречу с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Освобожденный гражданин РФ рассказал, что при задержании спецслужбам Белоруссии поставили "разнарядку" – отпустить 15 человек, а остальных заключить в тюрьму.
Мужчина добавил, что перед тем, как отпустить, задержанных собрали в большой комнате и заявили, что у них есть возможность вернуться домой. Об этом им сказал сын президента Республики Александр Лукашенко, собравший всех задержанных в одном помещении.
"Мы собрались в одной большой комнате, там мы встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба. Товарищ Лукашенко заявил, что главой Республики принято решение вернуть нас на Родину, так как не приехали генпрокуроры РФ и Украины. Вот что заявил нам сын Лукашенко", – заявил россиянин в эфире ЮТуб-канала WarGonzo.
Ранее осведомленный источник в компетентных органах России заявил, что провокацию с задержанием 32 россиян в Белоруссии устроили спецслужбы Украины, и у правоохранителей РФ есть "весомый объем доказательств" данному факту.

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