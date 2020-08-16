Лукашенко вновь позвонил Путину. Что ответили в Кремле

Лидеры России и Белоруссии провели очередную телефонную беседу. Как сообщили в Кремле, разговор стал продолжением обсуждения "сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".

В белорусском агентстве "Белта" рассказали, что Лукашенко и Путин по телефону подтвердили готовность совместно реагировать на внешние угрозы.

Как сообщили в Кремле, Москва дала согласие Минску содействовать в разрешении проблем на основе договора о Союзном государстве и по линии ОДКБ.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщает пресс-служба.