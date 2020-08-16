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Лукашенко вновь позвонил Путину. Что ответили в Кремле
16 августа 2020, 22:45 • 164 • Политика
Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор. Как сообщается, политики обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг республики. РФ подтвердила готовность оказать содействие Белоруссии, сообщили в Кремле.
Лидеры России и Белоруссии провели очередную телефонную беседу. Как сообщили в Кремле, разговор стал продолжением обсуждения "сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
В белорусском агентстве "Белта" рассказали, что Лукашенко и Путин по телефону подтвердили готовность совместно реагировать на внешние угрозы.
Как сообщили в Кремле, Москва дала согласие Минску содействовать в разрешении проблем на основе договора о Союзном государстве и по линии ОДКБ.
"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщает пресс-служба.
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