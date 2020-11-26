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Лукашенко видит свое спасение в передаче Белоруссии России - Шушкевич

26 ноября 2020, 18:00  •  158 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Один из разрушителей СССР посоветовал Москве не верить бацьке
Ради своего спасения на фоне не прекращающихся акций протеста белорусский президент Александр Лукашенко может передать страну России и выторговать у Кремля пост наместника западной области РФ. К такому выводу пришел первый глава постсоветской Белоруссии, один из участников развала Советского Союза и подписан Беловежских соглашений Станислав Шушкевич.
Бывший политик прокомментировал сегодняшние заявления бацьки на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым о готовности Минска к усилению и "интенсификации" отношений с Москвой. По словам Александра Григорьевича, он настроен "не просто на добрососедские отношения, а на еще более близкие".
"Речь идет о том, что надо Лукашенко спасаться. Он знает о желании российских властей сделать Беларусь частью России, ведь Путин объявил себя "собирателем земель русских". Таким образом, Лукашенко сказал, что согласен на все. Путин, конечно, спасет Лукашенко и сделает его наместником западной области России", – цитирует НСН Шушкевича.
При этом он посоветовал Москве не доверять обещаниям бацьки. По его словам, президент будет признаваться в любви к РФ, а в реальности это чувство Лукашенко испытывает только к самому себе. Лидер белорусов может даже "на брюхе приползти" и объявить, что Республика хочет стать частью России. Шушкевич считает, что Александр Григорьевич не испытывает желания строить европейское государство и давно "продал" державу, но во всех бедах обвиняет Запад.
Добавим, что на встрече с Лавровым Лукашенко также рассыпался в похвалах в адрес Москвы, которая смогла остановить военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Прямо так и сказал: "Молодцы!"
Накануне белорусский политолог Дмитрий Болкунец предположил, что дальнейшая поддержка Кремля Лукашенко может обернуться ударом по самой России. По его мнению, если тот не сбежит в нашу страну, именно к РФ Запад применит санкции за действия бацьки в отношении оппозиции.

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