Лукашенко вернётся к Святой Руси? Какие последствия может иметь "анафема" белорусских раскольников

Так он прокомментировал решение неканоничной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ) наложить анафему на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Раскольники обвинили лидера государства в "кровавых расправах над многострадальным народом Белоруссии", а Россию - в том, что она поддерживает "унижение правопорядка" в соседнем государстве.

Тюренков отметил, что БАПЦ, по сути, является аналогом так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) - ещё одной самопровозглашённой структуры. Правда, в отличие от ПЦУ, Белорусская автокефальная православная церковь не захватывает православные храмы, а количество её приходов, расположенных в пяти странах, недотягивает даже до десятка.

И всё же БАПЦ представляет угрозу, так как идеи этой секты проникают и в каноническую Церковь. Некоторые высокопоставленные священнослужители Белоруссии уже высказывали симпатии белорусской оппозиции, которая пытается расшатать обстановку в стране и обеспечить прозападный курс.

Тюренков считает, что "анафема" от раскольников является сигналом для Лукашенко прекратить попытки усидеть на двух стульях и вспомнить об идеях Союзного государства.