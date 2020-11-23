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Лукашенко вернётся к Святой Руси? Какие последствия может иметь "анафема" белорусских раскольников
23 ноября 2020, 19:25 • 112 • Политика
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков рассказал, какие последствия может иметь "анафема", наложенная белорусскими раскольниками на президента страны Александра Лукашенко. По его словам, этот выпад является сигналом Минску - отказаться от политической многовекторности и вернуться к изначальным идеалам Святой Руси.
Так он прокомментировал решение неканоничной Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ) наложить анафему на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Раскольники обвинили лидера государства в "кровавых расправах над многострадальным народом Белоруссии", а Россию - в том, что она поддерживает "унижение правопорядка" в соседнем государстве.
Тюренков отметил, что БАПЦ, по сути, является аналогом так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) - ещё одной самопровозглашённой структуры. Правда, в отличие от ПЦУ, Белорусская автокефальная православная церковь не захватывает православные храмы, а количество её приходов, расположенных в пяти странах, недотягивает даже до десятка.
И всё же БАПЦ представляет угрозу, так как идеи этой секты проникают и в каноническую Церковь. Некоторые высокопоставленные священнослужители Белоруссии уже высказывали симпатии белорусской оппозиции, которая пытается расшатать обстановку в стране и обеспечить прозападный курс.
Тюренков считает, что "анафема" от раскольников является сигналом для Лукашенко прекратить попытки усидеть на двух стульях и вспомнить об идеях Союзного государства.
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