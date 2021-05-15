Лукашенко в третий раз за год собрался в гости к Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова собирается приехать к своему коллеге Владимиру Путину в Россию. Это будет уже третий визит за год.

Девятого мая пресс-служба Лукашенко, рассказывая о телефонной беседе своего президента с Владимиром Путиным, когда главы государств поздравляли друг друга с Днём Победы, информировала, что собеседники договорились в ближайшее время встретиться лично. Точных данных о дате и месте саммита пока нет.

"Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщает, что президент Белоруссии посетит Россию "до конца месяца". Переговоры, вероятнее всего, пройдут с глазу на глаз, как и в предыдущих случаях (22 февраля и 22 апреля).

Не исключено, что главы государств попытаются прийти к соглашению по Программе действий России и Белоруссии по реализации положений договора о создании Союзного государства. Раньше в этой программе была 31 дорожная карта, а теперь 28 союзных программ, 26 из них уже полностью готовы.

В публикации говорится, что осталось доработать две самые сложные программы. Первая касается нефтегазовой сферы, вторая - налогово-таможенной.