Лукашенко: «В стране завершена антитеррористическая операция»

Президент Белоруссии поручил перекрыть границу с Украиной

Выступая в пятницу, 2 июля, на торжественном заседании в честь Дня Независимости, президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что белорусский народ 25 лет назад единогласно выбрал своим главным государственным праздником день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня, по его словам, белорусы также едины – в стремлении защитить память о Великой Победе и своё право на выбор исторического пути.

3 июля исполнилось 77 лет со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, в этот день Белоруссия отмечает День независимости.

«Сегодня мы знаем, что многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны. Мы столкнулись с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях нашего времени. Сегодня в стране завершилась масштабная антитеррористическая операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны», – цитирует выступление Александра Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Глава государства рассказал о «спящих» террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны, которые были вскрыты в ходе антитеррористической операции. Перед участниками этих ячеек стояла одна цель – принять участие в государственном перевороте в час икс, к которому подводили народ Белоруссии. Замешаны в этом Польша, Литва, Украина, а также Германия и Соединённые Штаты. И сегодня у Белоруссии есть все основания предъявлять претензии «не только министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, но и самому канцлеру ФРГ и ещё кое-кому из руководства Германии».

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«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», – отметил Лукашенко и поблагодарил военных, защитивших не только мирных граждан, но и свободу, и национальное единство в стране.

По мнению некоторых зарубежных экспертов, именно Белоруссия «положила конец цветным революциям как геополитическому явлению».

«Так это или нет – увидим. Но в чём я абсолютно убеждён, мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью. Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен! Мы знаем, что у нас небольшая страна, в её недрах нет нефти, газа и золота, мы не имеем ядерного оружия. Самое ценное, что у нас есть, – народ. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие «гражданского общества». Поэтому провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают», – констатировал президент.

В МИД ФРГ заявление президента Белоруссии комментировать отказались.

«Эти высказывания Лукашенко мы не комментируем», – заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе, выступая на брифинге.

Заместитель представителя правительства ФРГ Мартина Фиц также не стала отвечать журналистам на вопрос о заявлении Лукашенко.