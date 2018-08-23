Лукашенко в Сочи попросил Путина восполнить его пробел в международных отношениях

Президенты Белоруссии и России вечером 22 августа встретились в Сочи для обсуждения двусторонних отношений государств и вопросов международной политики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил за приглашение в Сочи. Как отметил гость, в ходе переговоров политики намерены разрешить ряд накопившихся проблем.

«Спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что политикам есть о чем поговорить.

«Я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене», - добавил Лукашенко.

Ранее российский лидер, приветствуя белорусского гостя, отметил, что после переговоров у глав государств состоится «вечерняя спортивная программа».

Отметим, что визит Лукашенко в Сочи не был подготовлен заранее. В середине лета обсуждалось, что главы государств проведут личные переговоры, однако дата встречи не уточнялась. О визите белорусского лидера в Сочи стало известно днем в среду, 22 августа. Как отмечалось в белорусских СМИ, политики намерены обсудить «вопросы развития сотрудничества, а также взаимодействие на международных площадках».

Напомним, что неделей ранее Лукашенко раскритиковал собственное правительство за недоработку. Результатом критики стала смена главы правительства и отставка ряда министров.

Так, на данный момент главой правительства республики вместо Андрея Кобякова назначен Сергей Румас, до недавнего времени руководивший Банком развития.

Помимо премьер-министра сменился и вице-премьер. Им был назначен руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин. Еще одним новичком в белорусском кабмине стал Игорь Ляшенко, который занял кресло заместителя главы правительства. В его зоне ответственности, как уточнил Лукашенко, будут вопросы строительства, ЖКХ и транспорта.

За здравоохранение, образование, культуру и спорт был назначен ответственным Игорь Петришенко, который до недавнего времени являлся послом Белоруссии в России.