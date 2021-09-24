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Лукашенко в Сочи: Источник раскрыл цель визита президента Белоруссии в Россию
24 сентября 2021, 20:15 • 232 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Сочи. Источник раскрыл цель его визита.
Стало известно, что белорусский лидер посетил Россию.
"Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи", - приводит РИА Новости слова источника.
Собеседник агентства добавил, что президент Белоруссии "приехал отдохнуть" и находится в доме, который он "использует как свою резиденцию".
Нет никаких сведений, запланированы ли у Лукашенко официальные встречи.
В прошлый раз в Сочи президент Белоруссии приезжал в конце мая. Тогда он в резиденции "Бочаров Ручей" встретился с Владимиром Путиным. Их переговоры длились более пяти часов.
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