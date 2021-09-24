Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели &qu...
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
Главная / Политика

Лукашенко в Сочи: Источник раскрыл цель визита президента Белоруссии в Россию

24 сентября 2021, 20:15  •  232 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Сочи. Источник раскрыл цель его визита.
Стало известно, что белорусский лидер посетил Россию.
"Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи", - приводит РИА Новости слова источника.
Собеседник агентства добавил, что президент Белоруссии "приехал отдохнуть" и находится в доме, который он "использует как свою резиденцию".
Нет никаких сведений, запланированы ли у Лукашенко официальные встречи.
В прошлый раз в Сочи президент Белоруссии приезжал в конце мая. Тогда он в резиденции "Бочаров Ручей" встретился с Владимиром Путиным. Их переговоры длились более пяти часов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





232
Источник
Похожие новости
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "ра...
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
18 сентября 2021, 00:10
"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.