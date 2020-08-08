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Лукашенко: В Москву, как Янукович, не побегу – денег нет

08 августа 2020, 21:20  •  138 • В мире
Украинский журналист Дмитрий Гордон любит коллекционировать интервью с интересными или даже в чём-то скандальными персонами. В этот раз "героем дня" стал белорусский лидер Александр Лукашенко. Причём состоялась беседа менее чем за неделю до президентских выборов в Белоруссии.
Автор:
Аля Самитова
Сейчас многие задаются вопросом: что это было? Элемент предвыборной кампании президента? Или очередное "задание спецслужб", которое выполнял Гордон? Ответа на этот вопрос мы не знаем. Но некоторые выводы об этой беседе, состоявшейся в президентском дворце в Минске, можно сделать, послушав интервью, продолжавшееся более двух с половиной часов. Гордон, как и всегда, задавал свои вопросы "с тайным смыслом", но ответы Лукашенко, скорее всего, разрушили планы журналиста: это было явно не то, на что он рассчитывал.

"Никто никого не выдаёт"

Поговорили за это время если не обо всём, то уж точно – о многом. А один из главных вопросов касался истории с так называемыми "вагнеровцами". И эта тема настолько важна, что Лукашенко даже беседу с журналистом прервал, чтобы обсудить её с Владимиром Зеленским, "совершенно случайно" позвонившим именно в этот момент. Запись по понятным причинам не велась. Гордон утверждает, что в телефонном разговоре речь шла об передаче задержанных граждан России на Украину и Лукашенко якобы "пообещал дать "зелёный свет" прокуратуре и правоохранительным органам Белоруссии, которые "сделают всё в соответствии с законодательством". А вот что сказал Александр Григорьевич об этом в интервью:
У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Генпрокуроры Украины, Беларуси, России работают в контакте. Я только что Зеленскому об этом сказал. Они работают над тем, чтобы была чёткая картина. Никто никого не выдаёт, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей.

"На него давил Запад и у него был тренд – демократ"

Лукашенко неоднократно встречался с первым президентом России Борисом Ельциным, отношения у них были "очень дружеские". Вот как он рассказал об этом в беседе с украинским журналистом.
Ельцин не был сторонником развала Союза. Но у него загогулина была, он часто об этом говорил: он считал себя виновным за распад Советского Союза. Но на него давил Запад, у него тренд уже был такой – демократ и всё такое прочее, независимость республик, он же этого наговорил: "Берите суверенитета сколько хотите"… <….> И с этой колеи он соскочить уже не хотел, хотя мог. Он абсолютным был императором и был предан этой стране.

"Беларусь обижаете? Не годится!"

Поделился Лукашенко воспоминаниями о том, как "непросто было" ему с Анатолием Чубайсом. Но что его удивило – так это то, что в одной довольно сложной для переговоров ситуации Ельцин встал на сторону белорусского президента:
Как-то он и его правительство на Беларусь наехали в очередной раз по ценам, по поставкам энергоносителей… И я приехал в Кремль, мы вели переговоры, и потом [была] в узком кругу общая встреча. Мы обсуждаем вопросы, ну а я всегда в карман за словом не полезу. Я говорю: "Борис Николаевич, ну что это за поведение ваших подчинённых". И они же здесь сидят.
Чубайс после этих слов Лукашенко "пошёл фиолетовыми пятнами", а Ельцин сразу отреагировал:
"Беларусь обижаете? Не годится, товарищ Чубайс", – вспомнил слова первого президента России Лукашенко, пародируя его интонации.

"Цена вопроса была выше"

Гордон поинтересовался, насколько правдивы слухи о том, что президент России якобы предлагал Лукашенко огромную сумму в два миллиарда долларов за то, что белорусский лидер признает суверенными государствами Абхазию и Южную Осетию.
Ни о каких деньгах никогда не шла речь. Цена вопроса была гораздо выше. <…> Надо поддержать союзников – поддержим. Потом натовцы меня в этот вопрос окунули. Ко мне приехал Хавьер Солана – очень мне понравился этот старикашка. Он приехал ко мне – мы сели с ним в кабинете, и он мне напрямую говорит: "У нас есть к вам просьба. Мы бы не хотели, чтобы вы признали Южную Осетию. Вы знаете, сложилась такая ситуация, что если вы признаете, то наступит этот "парад признаний". И я ему задаю вопрос: «Хавьер, а что будет, если я это сделаю?» Он к этому был готов. Он достаёт блокнот и начинает мне перечислять: «Беларусь будет немедленно отключена от расчетов по Swift». Через некоторое время я встречаюсь в Сочи с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, и он поднимает этот вопрос о признании. Я говорю: я признаю, но вы гарантируете мне вот это и это – с учётом отключения от Swift. А он мне ответил: это экономические вопросы, их у нас решает правительство – Путин. Я говорю – вы президент России! Вы поставили вопрос, я готов его решать. А вы – нет. Тогда зачем вы это вопрос ставите? И мы не договорились.

"Он настоящий человек, не похожий на других"

Эпоха Ельцина закончилась с приходом Владимира Путина. С тех пор прошло более 20 лет.
Отношения с Владимиром Путиным у Лукашенко "непростые", иногда даже возникает некоторое "напряжение". А всё из-за того, что они "оба сильные личности". Фото: Russian Archive/Globallookpress.
Лукашенко рассказал о том, как изменился за эти годы российский лидер:
Он стал маститым политиком. Когда я встретился с ним в первый раз, как с президентом, он был другим. Скорее – больше он был воспитанным сотрудником КГБ, в хорошем смысле этого слова. Аккуратно наблюдал за ситуацией и всегда вёл себя достойно. На рожон никогда не лез, всегда выслушивал. Оставлял за собой право подумать. Уже сейчас ему дополнительное время на "подумать" не надо. Он ещё и настоящий человек, пусть и своеобразный, не похожий на других. Мне не нравится в нём одна черта, хотя для политика это супер: он никому не доверяет. Вот мне этого даже не хватает. Нельзя быть таким открытым, как я. У меня ж всё обнажено! Заходи, бери что хочешь. Он и спортсмен хороший, и рюмку вина может выпить, и в компании посмеяться. Но у него всё скрыто!

"Мы оба сильные личности"

Рассказал Лукашенко и том, что отношения с Владимиром Путиным у него "непростые", иногда даже возникает некоторое "напряжение". А всё из-за того, что они "оба сильные личности":
Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Но не в том плане, что ты тут старший, а мы тут никакие младшие. Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат. <…> И я Путину это часто говорю: не подножку надо ставить бегущему, а поддержать. Но он человек другой! Он городской. Сейчас эти полгода я вижу: одно сказано – кто-то переделал. Другое сказано – отступили. И это барахтанье: Путин обещает, правительство решает по-иному.
Мнение о том, кто будет преемником президента России у Лукашенко, конечно, тоже есть.
Нет, это вы выдумали. Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я на 100 процентов гарантирую – Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдёт вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас.

"От него не устаёшь"

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Александр Лукашенко сравнил президента России и канцлера ФРГ. По его словам, при всех "непростых отношениях" с российским лидером, общение с ним более приятное:
Что-то у него [Путина] есть, от чего не устаёшь. Слушайте, вот от Ангелы Меркель на переговорах можно устать, глядя, как они вели переговоры, от неё – да. Но она волчица. Она настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая… Это же из-за неё мы сутки в Минске сидели. Да, переговоры – это скукота настоящая. Но Путин в переговорах не скучен.

"Крым – жемчужина, а вы не воевали"

Гордон не обошёл в интервью "крымский вопрос". Он спросил у Лукашенко, мог ли он представить, что это произойдёт?
Мог. Я мог это представить, потому что у вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли. Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Я сам часто ставил себя на место ваших руководителей. <…> Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым – жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди – как ты мог не воевать?

"Меня могут застрелить, но я никуда не побегу"

Гордон предложил Александру Лукашенко примерить на себя ситуацию, сложившуюся на Украине в 2014 году, и спросил о том, как поведёт себя в этом случае президент Белоруссии:
Всякое может быть... Если это моя судьба – значит, быть посему. Но бежать… Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты. Я про Москву даже не говорю, без денег там делать нечего, а у меня нет денег, чтобы сбежать и там жить, как Янукович.

"Это мой образ жизни"

Никто из мировых лидеров не стоял у руля власти так долго, как Александр Лукашенко. Конечно, быть президентом столько лет – это постоянное напряжение:
Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело, поверьте, это очень тяжело. Это белка в колесе. Но хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое... Это уже мой образ жизни... Я думал часто над этим. Я даже не представляю. Ну хорошо, вот я не президент. А что делать с утра?
Рассказал Лукашенко о том, почему его называют Батькой и как он реагирует на прозвище "последний диктатор Европы":
Мне по-доброму нравилось 20 лет назад. Помните, был Кондратенко? Его тоже Батькой называли, и он первым назвал меня Батькой. По тому, как белорусы ко мне относились. А сейчас я как-то безразлично к этому отношусь. Даже с неким юмором. Потому что это уже некий бренд для Беларуси и Лукашенко. <…> Последним диктатором Европы меня называли о-о-очень давно. Кликуху эту мне дала Мадлен Олбрайт – тогдашний госсекретарь США. Наверное, потому что я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада – тогда. Сейчас они поняли, что, наверное, какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть.

"Коронавирус подкинули"

Когда Лукашенко заболел, он не стал паниковать. А всё потому, что не знал ещё, что болен:
Мне было не до паники. Я ведь не знал, что я заболел. У меня возможности не было такой, чтобы даже подумать. Я как белка в колесе был! Я же со всеми встречался, я ходил... Вопрос не в том, что я заразился. Впервые вам скажу: мы склоняемся к тому, что всё-таки мне его подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло, не стану говорить, чтобы не обидеть людей.

"Я их всё равно поймаю"

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О своих недоброжелателях и о том, что бы он хотел с ними сделать, Лукашенко ответил жёстко:
Я подозреваю отдельных, не хочу их фамилии называть. Я им сказал: поймаю, оторву яйца! Я их всё равно поймаю, я их отловлю! Они бегают туда [в руководство России. – Ред.], согласовывают и начинают крутить. Они в среднем звене.
Кстати, на эту беседу с Гордоном президент Белоруссии согласился только благодаря уговорам младшего сына Виктора, которого Лукашенко часто брал с собой в зарубежные поездки, представлял высокопоставленным особам. Из-за этого или по каким-то другим причинам парень вырос "очень оппозиционных взглядов". К тому же – он поклонник Гордона, о чём не преминул сообщить украинский журналист.

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