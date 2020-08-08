|
Лукашенко: В Москву, как Янукович, не побегу – денег нет
08 августа 2020, 21:20 • 138 • В мире
Украинский журналист Дмитрий Гордон любит коллекционировать интервью с интересными или даже в чём-то скандальными персонами. В этот раз "героем дня" стал белорусский лидер Александр Лукашенко. Причём состоялась беседа менее чем за неделю до президентских выборов в Белоруссии.
Автор:
Аля Самитова
Сейчас многие задаются вопросом: что это было? Элемент предвыборной кампании президента? Или очередное "задание спецслужб", которое выполнял Гордон? Ответа на этот вопрос мы не знаем. Но некоторые выводы об этой беседе, состоявшейся в президентском дворце в Минске, можно сделать, послушав интервью, продолжавшееся более двух с половиной часов. Гордон, как и всегда, задавал свои вопросы "с тайным смыслом", но ответы Лукашенко, скорее всего, разрушили планы журналиста: это было явно не то, на что он рассчитывал.
"Никто никого не выдаёт"
Поговорили за это время если не обо всём, то уж точно – о многом. А один из главных вопросов касался истории с так называемыми "вагнеровцами". И эта тема настолько важна, что Лукашенко даже беседу с журналистом прервал, чтобы обсудить её с Владимиром Зеленским, "совершенно случайно" позвонившим именно в этот момент. Запись по понятным причинам не велась. Гордон утверждает, что в телефонном разговоре речь шла об передаче задержанных граждан России на Украину и Лукашенко якобы "пообещал дать "зелёный свет" прокуратуре и правоохранительным органам Белоруссии, которые "сделают всё в соответствии с законодательством". А вот что сказал Александр Григорьевич об этом в интервью:
"На него давил Запад и у него был тренд – демократ"
Лукашенко неоднократно встречался с первым президентом России Борисом Ельциным, отношения у них были "очень дружеские". Вот как он рассказал об этом в беседе с украинским журналистом.
"Беларусь обижаете? Не годится!"
Поделился Лукашенко воспоминаниями о том, как "непросто было" ему с Анатолием Чубайсом. Но что его удивило – так это то, что в одной довольно сложной для переговоров ситуации Ельцин встал на сторону белорусского президента:
Чубайс после этих слов Лукашенко "пошёл фиолетовыми пятнами", а Ельцин сразу отреагировал:
"Беларусь обижаете? Не годится, товарищ Чубайс", – вспомнил слова первого президента России Лукашенко, пародируя его интонации.
"Цена вопроса была выше"
Гордон поинтересовался, насколько правдивы слухи о том, что президент России якобы предлагал Лукашенко огромную сумму в два миллиарда долларов за то, что белорусский лидер признает суверенными государствами Абхазию и Южную Осетию.
"Он настоящий человек, не похожий на других"
Эпоха Ельцина закончилась с приходом Владимира Путина. С тех пор прошло более 20 лет.
Отношения с Владимиром Путиным у Лукашенко "непростые", иногда даже возникает некоторое "напряжение". А всё из-за того, что они "оба сильные личности". Фото: Russian Archive/Globallookpress.
Лукашенко рассказал о том, как изменился за эти годы российский лидер:
"Мы оба сильные личности"
Рассказал Лукашенко и том, что отношения с Владимиром Путиным у него "непростые", иногда даже возникает некоторое "напряжение". А всё из-за того, что они "оба сильные личности":
Мнение о том, кто будет преемником президента России у Лукашенко, конечно, тоже есть.
"От него не устаёшь"
Александр Лукашенко сравнил президента России и канцлера ФРГ. По его словам, при всех "непростых отношениях" с российским лидером, общение с ним более приятное:
"Крым – жемчужина, а вы не воевали"
Гордон не обошёл в интервью "крымский вопрос". Он спросил у Лукашенко, мог ли он представить, что это произойдёт?
"Меня могут застрелить, но я никуда не побегу"
Гордон предложил Александру Лукашенко примерить на себя ситуацию, сложившуюся на Украине в 2014 году, и спросил о том, как поведёт себя в этом случае президент Белоруссии:
"Это мой образ жизни"
Никто из мировых лидеров не стоял у руля власти так долго, как Александр Лукашенко. Конечно, быть президентом столько лет – это постоянное напряжение:
Рассказал Лукашенко о том, почему его называют Батькой и как он реагирует на прозвище "последний диктатор Европы":
"Коронавирус подкинули"
Когда Лукашенко заболел, он не стал паниковать. А всё потому, что не знал ещё, что болен:
"Я их всё равно поймаю"
О своих недоброжелателях и о том, что бы он хотел с ними сделать, Лукашенко ответил жёстко:
Кстати, на эту беседу с Гордоном президент Белоруссии согласился только благодаря уговорам младшего сына Виктора, которого Лукашенко часто брал с собой в зарубежные поездки, представлял высокопоставленным особам. Из-за этого или по каким-то другим причинам парень вырос "очень оппозиционных взглядов". К тому же – он поклонник Гордона, о чём не преминул сообщить украинский журналист.
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 августа 2020, 19:25
|
02 августа 2020, 18:40
|
05 августа 2020, 03:30
|
04 августа 2020, 02:45
|
02 августа 2020, 20:30
|
02 августа 2020, 10:25
|
06 августа 2020, 02:25