Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная / Политика

Лукашенко в ближайшее время признает Крым российским – прогноз политолога

30 мая 2021, 14:40  •  162 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Белорусский президент не решился сделать заявление на недавней встрече с Путиным
Эксперт назвал несколько причин, почему лидер Белоруссии Александр Лукашенко не признал Крым российским сразу после беседы с главой РФ Владимиром Путиным.
По словам политолога Сергея Маркова, президент республики не хотел, чтобы это выглядело вынужденным шагом – мол, признали под давлением, чтобы получить от России деньги.
"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли",
– отметил он в беседе с телеканалом "360".
Марков также подчеркнул, что сейчас Запад довольно агрессивно настроен по отношению к Минску и Москве. Ситуация осложнилась после вынужденной посадки самолета в Белоруссии и задержания журналиста Романа Протасевича. Поэтому подобные, стратегически важные решения, скорее всего, примут в закрытом формате.
Эксперт отметил, что Лукашенко выжидает окончательного решения западных стран относительно его страны. После этого, в течение нескольких месяцев, он, вероятно, сделает заявление о признании Крыма.
Ранее другой политолог объяснил, почему на встречу с Путиным в Сочи Лукашенко взял с собой сына Николая.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 08:15
В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
30 мая 2021, 00:55
Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России
30 мая 2021, 08:15
Скандал в Госдуме: После вопроса о референдуме депутат не сдержался
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 22:15
"Навальнятам" на заметку: План захвата основателя Nexta подсказал Киев
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
27 мая 2021, 00:30
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.