|
Лукашенко в ближайшее время признает Крым российским – прогноз политолога
30 мая 2021, 14:40 • 162 • Политика
Белорусский президент не решился сделать заявление на недавней встрече с Путиным
Эксперт назвал несколько причин, почему лидер Белоруссии Александр Лукашенко не признал Крым российским сразу после беседы с главой РФ Владимиром Путиным.
По словам политолога Сергея Маркова, президент республики не хотел, чтобы это выглядело вынужденным шагом – мол, признали под давлением, чтобы получить от России деньги.
"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли",
– отметил он в беседе с телеканалом "360".
Марков также подчеркнул, что сейчас Запад довольно агрессивно настроен по отношению к Минску и Москве. Ситуация осложнилась после вынужденной посадки самолета в Белоруссии и задержания журналиста Романа Протасевича. Поэтому подобные, стратегически важные решения, скорее всего, примут в закрытом формате.
Эксперт отметил, что Лукашенко выжидает окончательного решения западных стран относительно его страны. После этого, в течение нескольких месяцев, он, вероятно, сделает заявление о признании Крыма.
Ранее другой политолог объяснил, почему на встречу с Путиным в Сочи Лукашенко взял с собой сына Николая.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
162
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 22:15
|
28 мая 2021, 04:55
|
29 мая 2021, 12:05
|
27 мая 2021, 00:30
|
30 мая 2021, 02:45
|
27 мая 2021, 02:20
|
28 мая 2021, 01:15