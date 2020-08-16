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Лукашенко уже пакует чемоданы? Bloomberg узнало, куда "сбежит" президент "после свержения"

16 августа 2020, 09:00  •  251 • Политика
Александр Лукашенко уже пакует чемоданы? Bloomberg узнало, куда "сбежит" президент Белоруссии "после свержения". Как утверждают источники агентства, приближённые к лидеру республики лица связывались с чиновниками из РФ и обсуждали возможность его побега в Россию.
Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило о месте, куда белорусский лидер Александр Лукашенко с наибольшей вероятностью отправится в случае свержения.
По данным собеседников информагентства, приближённые к президенту республики якобы связывались с чиновниками из РФ и обсуждали возможность побега Лукашенко в Россию.
Как пишет Bloomberg, опираясь на экспертов-политологов, страна якобы уже фактически не подчиняется действующему главе государства. На его стороне пока остаются силовики, однако и это может очень скоро измениться.
При этом российская сторона предполагает, что за счёт жёстких шагов Минска по отношению к беспорядкам белорусскому президенту всё же ещё удастся удержать бразды правления в своих руках.
В любом случае Москва не планирует военное вмешательство в помощь Минску и изначально она рассчитывала, что Лукашенко сохранится на посту президента республики после прошедших выборов, указано в публикации.
Ранее, напомним, Александр Лукашенко на фоне продолжающихся в Белоруссии беспорядков и забастовок выступил с заявлением. На совещании, посвящённом работе строительной отрасли, он назвал забастовки попытками раскачать трудовые коллективы.
По мнению Лукашенко, такие мероприятия могут крайне негативно отразиться на дальнейшей работе фабрик и заводов. В начале своей речи белорусский лидер опроверг информацию о том, что он якобы покинул страну.
"Для начала - я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей", - цитирует слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

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