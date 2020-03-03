Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Беспилотники Эрдогана: Стало понятно, зачем туркам наша С-400
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления ...
Критический расклад в небе Идлиба. Готовы ли ВКС России компенсировать «хромоту»...
Турки нашли способ надавить на Россию, но у русских есть чем ответить. Потери бу...
Главная / Политика

Лукашенко уже не скрывает - США нам помогут: "Надо просто шевелиться"

03 марта 2020, 20:35  •  189 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не скрывает того, что Минск активно ищет альтернативу российской нефти. Свою помощь предложили США. Не хватает пары перемычек, строить которые обещают года три. "Надо просто шевелиться", - потребовал Лукашенко, вдвое сократив сроки.
На фоне непростых отношений с Россией в нефтяной сфере весьма любопытными выглядят некоторые заявления, сделанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время совещания по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в текущем году и на перспективу.
В частности, с одной стороны он уверяет, что республика будет покупать российскую нефть, с другой - уже не скрывает, что Минск активно ищет альтернативу. И США своё предложение уже сделали - помогут.
"Мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть, - заявил Лукашенко, рассуждая о поставках нефти из России. - И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам".
И сообщил о том, что с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео на тему поставок нефти в республику и помощи с инфраструктурой разговор уже состоялся. И, мол, глава Госдепа США "сам предложил по конкурентным ценам эту нефть".
Но есть проблема с логистикой и, соответственно, с поставкой. Минск рассчитывает получить и "совсем дешёвые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики". Необходима "пара перемычек", возвести которые, по словам белорусского лидера, обещают за три года. Но Лукашенко эти сроки сократил вдвое.
"Надо просто шевелиться", - заметил он.
Правда, поиск альтернативных вариантов в Минске прикрывают тем, что "нефть сегодня мгновенно дешевеет" и что, мол, это Белоруссии только на руку, поскольку есть возможность договариваться с поставщиками.
С другой стороны, в чей огород Лукашенко бросает камень, догадаться несложно, несмотря на его заверения в том, что говорит он не только о России. Особенно если учесть его предыдущие резкие высказывания о поставках российской нефти и выставленных Москвой условиях.
Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси, - цитирует Лукашенко БелТА. - Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



189
Источник
Похожие новости
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
03 марта 2020, 02:35
"Это не компромисс": В правящей партии Турции оценили предстоящую поездку Эрдогана в Москву
03 марта 2020, 13:35
Турция может запереть Черноморский флот единственным решением, заявил российский адмирал
03 марта 2020, 00:35
"Разобраться с Москвой с помощью атомной бомбы": "Слуга народа" призвал к ядерному удару по России
03 марта 2020, 09:35
"Теперь все узнали, что Родченков - плут и мошенник": Губерниев о поддельных подписях МОК
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными...
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Ид...
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком к...
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время ма...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке
01 марта 2020, 04:39
"С ятаганом наголо скакать стрёмно": Военкор Коц нецензурно обрисовал судьбу турок в Сирии
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах Киева и Минска
27 февраля 2020, 14:54
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.