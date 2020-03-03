Лукашенко уже не скрывает - США нам помогут: "Надо просто шевелиться"

На фоне непростых отношений с Россией в нефтяной сфере весьма любопытными выглядят некоторые заявления, сделанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время совещания по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в текущем году и на перспективу.

В частности, с одной стороны он уверяет, что республика будет покупать российскую нефть, с другой - уже не скрывает, что Минск активно ищет альтернативу. И США своё предложение уже сделали - помогут.

"Мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть, - заявил Лукашенко, рассуждая о поставках нефти из России. - И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам".

И сообщил о том, что с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео на тему поставок нефти в республику и помощи с инфраструктурой разговор уже состоялся. И, мол, глава Госдепа США "сам предложил по конкурентным ценам эту нефть".

Но есть проблема с логистикой и, соответственно, с поставкой. Минск рассчитывает получить и "совсем дешёвые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики". Необходима "пара перемычек", возвести которые, по словам белорусского лидера, обещают за три года. Но Лукашенко эти сроки сократил вдвое.

"Надо просто шевелиться", - заметил он.

Правда, поиск альтернативных вариантов в Минске прикрывают тем, что "нефть сегодня мгновенно дешевеет" и что, мол, это Белоруссии только на руку, поскольку есть возможность договариваться с поставщиками.

С другой стороны, в чей огород Лукашенко бросает камень, догадаться несложно, несмотря на его заверения в том, что говорит он не только о России. Особенно если учесть его предыдущие резкие высказывания о поставках российской нефти и выставленных Москвой условиях.