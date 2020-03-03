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Лукашенко уже не скрывает - США нам помогут: "Надо просто шевелиться"
03 марта 2020, 20:35 • 189 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не скрывает того, что Минск активно ищет альтернативу российской нефти. Свою помощь предложили США. Не хватает пары перемычек, строить которые обещают года три. "Надо просто шевелиться", - потребовал Лукашенко, вдвое сократив сроки.
На фоне непростых отношений с Россией в нефтяной сфере весьма любопытными выглядят некоторые заявления, сделанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время совещания по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в текущем году и на перспективу.
В частности, с одной стороны он уверяет, что республика будет покупать российскую нефть, с другой - уже не скрывает, что Минск активно ищет альтернативу. И США своё предложение уже сделали - помогут.
"Мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть, - заявил Лукашенко, рассуждая о поставках нефти из России. - И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам".
И сообщил о том, что с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео на тему поставок нефти в республику и помощи с инфраструктурой разговор уже состоялся. И, мол, глава Госдепа США "сам предложил по конкурентным ценам эту нефть".
Но есть проблема с логистикой и, соответственно, с поставкой. Минск рассчитывает получить и "совсем дешёвые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики". Необходима "пара перемычек", возвести которые, по словам белорусского лидера, обещают за три года. Но Лукашенко эти сроки сократил вдвое.
"Надо просто шевелиться", - заметил он.
Правда, поиск альтернативных вариантов в Минске прикрывают тем, что "нефть сегодня мгновенно дешевеет" и что, мол, это Белоруссии только на руку, поскольку есть возможность договариваться с поставщиками.
С другой стороны, в чей огород Лукашенко бросает камень, догадаться несложно, несмотря на его заверения в том, что говорит он не только о России. Особенно если учесть его предыдущие резкие высказывания о поставках российской нефти и выставленных Москвой условиях.
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