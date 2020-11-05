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Лукашенко уйдет в отставку до Нового года - эксперт

05 ноября 2020, 16:45  •  148 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиция может переманить на свою сторону силовой блок страны
Политический кризис в Белоруссии может разрешиться до конца текущего года, президент Александр Лукашенко вынужден будет оставить свой пост. Такой прогноз дал гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
По его мнению, бацька оказался не готов к местному Майдану и вся жесткая риторика, которую он адресует в последнее время в адрес митингующих и оппозиции – пленных не брать, без рук останетесь и т.д., – говорит об его испуге. Эксперт не исключает, что в скором времени силовики будут применять оружие в ходе разгонов протестов.
"В этом смысле самые важные страницы в истории Белоруссии, и одновременно самые страшные, пока еще не перевернуты. Шансов на мирный исход все меньше, а это значит, что вариант развития событий, при котором прольется кровь, очень вероятен", – сказал в интервью "Московскому комсомольцу" Гращенков.
Он считает, что президент намерен воспользоваться смутой, чтобы как можно дольше откладывать референдум об изменении Конституции.
С другой стороны, у оппозиции есть шансы договориться с силовым блоком страны или с какой-то его частью, переманив на свою сторону, поскольку у белорусских элит наблюдается раскол, отметил эксперт. К тому же, добавил он, изначально протесты были пророссийскими. Гращенков напомнил, что Москва лишь признала легитимность Лукашенко, но не поддерживает главу государства в его противостоянии с обществом. И если бацька уйдет, то РФ может успешно "сыграть свою партию".
"С силовиками мы всегда договоримся, а временное правительство вполне сможет обеспечить мирный, бескровный переход власти", – уверен специалист.
По его словам, все будет зависеть от шагов Александра Григорьевича, которые невозможно предсказать. Но, вероятнее всего, эскалация будет нарастать и наступит "катарсис", после чего всем придется выбирать, на чьей он стороне. Политолог надеется на мирную развязку ситуации.
"Кто надо – договорится в кулуарах, силовики на некоторое время станут "теневым правительством", контролирующим передачу власти, а сам Лукашенко предпочтет не держаться до последнего, а все-таки мирно уйти на покой. Время на этот исход – до Нового года", – резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой заключить между нашими странами новой сделки – Минск захотел купить нефтяную скважину в России. Бацькина администрации сообщает, что Кремль одобрил это предложение. Якобы в ближайшем будущем этот вопрос будет детально обговариваться на переговорах.

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