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Лукашенко уйдет только при одном сценарии - политолог

30 апреля 2021, 19:35  •  83 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У белорусского лидера широкий круг возможностей занять в Республике руководящий пост
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен осуществлять серьезные политические перемены в Республике, а свой пост он сможет покинуть лишь в ситуации реально опасного для него сценария. Об этом заявил белорусско-польский политолог Андрей Елисеев.
Он назвал "смогом" и "туманом" все разговоры властей о передаче "каких-то вторичных функций" президента правительству или парламенту. Эксперт перечислил ряд преобразований, которые позволят бацьке сохранить за собой власть в стране.
Например, Александр Григорьевич может возглавить президиум ВНС после придания Всебелорусскому Народному собранию конституционного статуса. Также не исключен вариант изменения возрастного ценза для кандидатов в президенты или может быть увеличен срок пребывания на этом посту "с перспективой династического наследия для младшего сына", – считает политолог.
Кроме того, есть вариант и отказа от прямых президентских выборов и избрание лидера нации через тот же ВНС или парламент.
Вообще реформа Конституции не гарантирует уход Лукашенко с высокой должности, прогнозирует Елисеев.
"Покинуть он ее может только в случае, если произойдет действительно опасный для него сценарий. Но и тогда он может покинуть условно, оставив себе другие значимые должности", – цитирует издание "Солидарность" эксперта.
По его мнению, с новой Конституцией также могут обнулиться президентские сроки и увеличиться до 6-7 лет. Тогда бацька может участвовать в выборах еще раз, а после уступить кресло кому-то другому, перейдя на руководящий пост в ВНС, Совет Безопасности или в другую властную структуру государства, констатировал политолог.
Ранее в пятницу, 30 апреля, утверждая в должности новых начальников УВД по Минской, Брестской и Гродненской областях Лукашенко дал наказ сотрудникам силовых ведомств жестко пресекать все нарушения и следить за исполнением установленных законов и правил государства. Одним словом, не церемониться, когда речь идет о защите интересов нации и Республики.

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