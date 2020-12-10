Лукашенко утвердил признание виз по соглашению с Россией

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Процедура ратификации договоренностей между двумя странами завершена

Александр Лукашенко подписал закон о признании виз по соглашению с Россией. Документ размещен на правовом сайте Белоруссии.

Таким образом, процедура по ратификации подписанного в Минске 19 июня договора завершилась. Вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства в страны Союзного государства решены.

Совет Республики утвердил закон 20 ноября. Палата представителей приняла его 28 октября.

Через 30 дней соглашение вступит в силу.

По его условиям, иностранцы или лица без гражданства с удостоверяющим личность документом и визой одной из двух стран могут свободно передвигаться по территориям РФ и Белоруссии. Также в документе прописан порядок действий стран, в том числе – по обмену информацией.

Но не на всех иностранцев эта мера распространяется. Она не касается тех, кто воспользовался разрешенными по указу Александра Лукашенко безвизовым въездом через национальный аэропорт Минска на срок до 30 дней и 15-дневным безвизовым посещением туристических районов Брестской и Гродненской областей.

Ранее президент Белоруссии предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию в рамках конституционной реформы и тем самым сделать его ключевым органом в принятии основных приоритетов государственной политики. Окончательное решение по этому вопросу примут после Нового года.