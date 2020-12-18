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Лукашенко утратил связь с реальностью – Затулин

18 декабря 2020, 17:05  •  43 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власть и оппозиция в республике не заинтересованы в диалоге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам виноват в сложившейся ситуации. Все годы у власти он "выдавливал" оппозиционеров за границу. В итоге они нашли там поддержку, пояснил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
По его мнению, "Лукашенко утратил связь с реальностью". Но проблема усугубляется тем, что ни глава Белоруссии, ни его противники не заинтересованы в диалоге. Оппозиция не добилась нужного уровня успеха, а Лукашенко просто решил "пересидеть" протест, передает "МК".
Ранее Лукашенко озвучил свои предложения по транзиту власти. По его словам, все должно быть красиво и демократично. Однако эксперты предположили, что глава Беларуси решил пойти по сценарию Туркмении, когда вроде с президента снимается часть полномочий, но на деле окончательное решение остается за ним.

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