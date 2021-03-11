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Лукашенко утратил интерес к Союзному государству после ослабления протестов – эксперт

11 марта 2021, 11:20  •  159 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белоруссия вновь возвращается к "многовекторной политике"
Создание Союзного государства вновь выпало из повестки дня Минска. С ослаблением "революционного" накала в Белоруссии у ее руководителя исчезла необходимость продвигать идею интеграции с Россией. Тем более, что она уже не так привлекательна для белорусов, как была 25 лет назад, да и на Западе многим не нравится. На это указал белорусский журналист Вячеслав Шарапов.
Он обратил внимание на недавние слова президента Александра Лукашенко о том, что суверенная независимая Белоруссия может выстроить систему отношений крепче, чем Россия со своими регионами. И хотя Лукашенко не стал развивать эту мысль, наверняка, в Кремле к ним отнеслись "с интересом", отметил Шарапов в комментарии "Украине.ру".
Весьма вероятно, что Лукашенко таким образом дал сигнал Западу. Там уже поняли, что ставка на протест не сыграла, и отвлеклись на собственные проблемы. Сейчас только Польша и Литва продолжают "портить кровь" властям Белоруссии, да и то по мелочи. Но активное сближение Минска с Москвой может стать поводом для раздражения и новых санкций ЕС. Тогда как Белоруссия надеется наладить диалог.
"Очевидно, что многовекторная тактика может обрести второе дыхание".
– дал прогноз эксперт.
Ранее стало известно, что Москва и Минск отказались от создания единой армии Союзного государства. По мнению аналитиков, план невозможно реализовать из-за нежелания Лукашенко хоть в чем-то уступать власть.

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