Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена...
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донба...
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Главная / Политика

Лукашенко устроит торги по Крыму на предстоящей встрече с Путиным - эксперт

27 мая 2021, 21:35  •  155 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Белорусский президент постарается выжать из предстоящих переговоров максмум
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на предстоящую пятницу, 28 мая. Дмитрий Песков уже объявил, что совместных заявлений по итогам переговоров не планируется. Эксперт Геворг Мирзаян поделился своими предположениями на тему того, о чем будут разговаривать лидеры России и Белоруссии.
Вероятнее всего, Путин и Лукашенко в очередной раз затронут тему интеграции РФ и РБ. Безусловно, это будет выгодно для Москвы, однако стоит учитывать тот факт, что Минск до сих пор не признал Крым частью России.
С этой точки зрения, считает Мирзаян, было бы правильно, если бы Белоруссия наконец это сделала, подтвердив свои слова действиями. Например, открыла несколько рейсов из Минска в Симферополь.
Только вот, скорее всего, Лукашенко попытается извлечь из признания Крыма максимальную выгоду. В Белоруссии уже поговаривают о том, что Минск признает полуостров российским, но в ответ обязательно потребует, например, льготы по нефти.
То есть, высока вероятность того, что белорусский президент развернет на предстоящих переговорах нешуточные торги за Крым.
"Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы он не попытался получить за этот свой разворот от Путина по максимуму. Это логично, это нормально",
– поделился эксперт с изданием "Украина.ру", подчеркнув при этом, что реакция верхового главнокомандующего РФ на такое предложение белорусской стороны пока остается загадкой.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о повестке предстоящей встречи Путина с Лукашенко. Так, президенты обсудят ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой и самолетом Ryanair.
Однако основной упор будет сделан на экономику, добавил голос Кремля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
27 мая 2021, 16:05
Протасевича обвинили в убийстве мирных жителей Донбасса. Возбуждено дело
27 мая 2021, 16:05
Австрия отказалась стать колонией США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
22 мая 2021, 21:30
Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
24 мая 2021, 02:50
Немецкий комик сказал правду о США и России, сорвав аплодисменты
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
23 мая 2021, 03:55
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.