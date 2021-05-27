Лукашенко устроит торги по Крыму на предстоящей встрече с Путиным - эксперт

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Белорусский президент постарается выжать из предстоящих переговоров максмум

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на предстоящую пятницу, 28 мая. Дмитрий Песков уже объявил, что совместных заявлений по итогам переговоров не планируется. Эксперт Геворг Мирзаян поделился своими предположениями на тему того, о чем будут разговаривать лидеры России и Белоруссии.

Вероятнее всего, Путин и Лукашенко в очередной раз затронут тему интеграции РФ и РБ. Безусловно, это будет выгодно для Москвы, однако стоит учитывать тот факт, что Минск до сих пор не признал Крым частью России.

С этой точки зрения, считает Мирзаян, было бы правильно, если бы Белоруссия наконец это сделала, подтвердив свои слова действиями. Например, открыла несколько рейсов из Минска в Симферополь.

То есть, высока вероятность того, что белорусский президент развернет на предстоящих переговорах нешуточные торги за Крым.

"Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы он не попытался получить за этот свой разворот от Путина по максимуму. Это логично, это нормально",

– поделился эксперт с изданием "Украина.ру", подчеркнув при этом, что реакция верхового главнокомандующего РФ на такое предложение белорусской стороны пока остается загадкой.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о повестке предстоящей встречи Путина с Лукашенко. Так, президенты обсудят ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой и самолетом Ryanair.

Однако основной упор будет сделан на экономику, добавил голос Кремля.

Только вот, скорее всего, Лукашенко попытается извлечь из признания Крыма максимальную выгоду. В Белоруссии уже поговаривают о том, что Минск признает полуостров российским, но в ответ обязательно потребует, например, льготы по нефти.