Лукашенко устроил разнос министрам "за намордники" от коронавируса - видео

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Белорусский лидер выступил категорически против "прощупывания" граждан и штрафов за отказ от ношения масок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил выволочку профильным министрам за проблемы с лечением коронавируса, принудительную вакцинацию и требования к населению носить маски, назвав их "намордниками". Громы и молнии бацька метал в ходе сегодняшнего совещания с высшим руководством Республики.

Сначала Александр Григорьевич отчитал главу Минздрава Дмитрия Пиневича. Он обратил внимание на тот факт, что присутствующие на заседании перед встречей с главой государства не проходили карантин, не сдавали ПЦР-тестов, зато сидят в зале без масок, а жителей страны заставляют их кругом носить.

"Так зачем же вы издеваетесь над людьми, если к президенту свободно заходите? Ко мне действительно ни один человек никогда не заходил в намордниках" – рвал и метал бацька.

Он назвал поднятым на всю страну "гвалтом" кампанию властей с требованием соблюдать масочный режим, который не утвержден на законодательном уровне. В этом месте лидер нации забросал стрелами главу МВД Ивана Кубракова, принявшего на себя удар за особо рьяных сотрудников в регионах.



"Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя. Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого. Вы кому подыгрываете?" – обратился Лукашенко к силовику.

Президент привел случай в Бресте, где начали штрафовать "и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться". По его словам, от того, что ранее власти ввели "драконовские меры", лучше не стало.

При этом он подчеркнул, что не является противником того, чтобы граждане носили маски и делали прививки от коронавируса, но прежде всего необходимо уделять внимание вопросам лечения. По мнению бацьки, если эффективно работать в данном направлении, то буквально в течение месяца удастся минимизировать проблему.

"А не будем лечить людей, займемся ковидной и антиковидной политикой, доведем народ до бунтов, будет как в Европе", – цитирует телеканал "Мир 24" Лукашенко.

Таким образом, Александр Григорьевич подтвердил свою позицию, заключенную в отказе от разных запретов в общественной жизни и принудительных мер, которую он озвучивал в начале эпидемии COVID-19.

