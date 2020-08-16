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Лукашенко устроил исторический ликбез провокаторам: Обойдёмся без посредников

16 августа 2020, 01:40  •  22 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что республике "не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники", и устроил провокаторам и организаторам протеста исторический ликбез.
Комментируя во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны республики ситуацию вокруг протестов, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание, что организаторы уже добрались до трудовых коллективов. И вновь выступил с предупреждением в адрес провокаторов.
"Из этого ничего не получится, - подчеркнул Лукашенко. - Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим".
Президент также отметил, что республика находится в центре Европы и судьба Белоруссии такова, что она всегда должна быть готова "вовремя ответить на любые вызовы".
Говоря о зарубежных "посредниках", которые предлагают создать в республике зарубежное правительство, Лукашенко устроил провокаторам исторический ликбез и напомнил о Конституции страны.
"У нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники, - цитирует слова президента Белоруссии "БелТА". - Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите".
"Неужели историю не изучали?" - резюмировал президент.

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