"Лукашенко усидел": почему белорусская оппозиция проиграла

Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Для Белоруссии остался один выход - пойти по интеграции с Россией, считает эксперт

После вспыхнувших протестов в республике Александр Лукашенко смог удержать власть. Однако ему придется полностью перестроиться в сторону России, если он намерен и дальше сидеть в президентском кресле, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его мнению, оппозиция не смогла перевести на свою сторону аппарат подавления – полицию и армию, а также не сумела за две недели поставить под свой контроль ни один город в Белоруссии. Без этого протесты обречены на провал.

"Можно сказать, что Лукашенко выиграл и оппозицию подавил", – рассказывает эксперт в беседе с "Украина.ру".

Однако досидеть свой президентский срок – отдельная задача, считает Зубец. Для этого Лукашенко должен пойти по пути интеграции с Россией.

Последний год белорусский президент старался развернуться в сторону Запада. Он активно зачищал пророссийские силы, выстраивал дружеские отношения не только с США, но и с Украиной.

"Лукашенко тип параноидальный, и ему кто-то вбил в голову мысль, что Россия – его главный враг, а Запад ему поможет и купит его русофобию", – объясняет Зубец.

Белорусскому народу выгодна интеграция с Россией, считает он. Сейчас из-за пропаганды люди уверены, что все экономические блага страны – это их заслуга, но они не знают о "российской благотворительности", поскольку Лукашенко предпочитал не упоминать о вливании денег из РФ в республику.

Для России же идти на переговоры с белорусской оппозицией нет смысла – никто из них не высказывался в адрес поддержки отношений между странами. Однако занимать сторону Лукашенко, считает эксперт, тоже не стоит – российские власти в первую очередь должны быть на стороне народа.

Однако, как стало известно из источников в Кремле, Владимир Путин уже готов к выстраиванию отношений с Белоруссией без Лукашенко.