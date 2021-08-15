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Лукашенко указал на "безмозглых" виновных в развале СССР

15 августа 2021, 16:40  •  86 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Советы канули в лету из-за двух политических лидеров
Наиля Аскер-заде выпустила документальную ленту "ГКЧП. 30 лет спустя". Журналистка взяла интервью, в том числе, у главы Белоруссии Александра Лукашенко. 
Батька рассказал, кто, по его мнению, виноват в распаде СССР. По его словам, ответственность за такой исход событий несет первый президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин. 
Лукашенко отметил, что "личную драку за власть" нельзя проецировать на все государство. Лидер белорусов подчеркнул, что ситуация оказалась довольно обычной: пытаясь упорядочить отношения в СССР, уничтожили государство. 
Лукашенко также добавил, что события в Беловежской пуще доказали неспособность той власти управлять страной, а также ее "безмозглость". 
При этом первый президент Украины заявил, что Советский Союз себя изжил сам, поэтому и развалился. Винить же конкретных лиц бессмысленно. Политики, среди которых был и сам Кравчук, отметил он, только зафиксировали факт того, что СССР канул к лету. 
Ранее Кравчук признался в своей самой главной ошибки после распада Советского Союза. 

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