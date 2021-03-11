Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
Главная / Политика

Лукашенко указал место начала войны за Белоруссию

11 марта 2021, 15:00  •  112 • Политика
Фото: president.gov.by
Глава Республики призвал к готовности защищать ее
В четверг, 11 марта, Александр Лукашенко произвел несколько важных кадровых назначений в силовые структуры . И, заседая с новыми руководителями, он предупредил о серьезной опасности, грозящей Белоруссии.
Белоруссию будут расшатывать и дальше. Подобное уже было в августе, после выборов – Республику "попробовали на зуб", напомнил глава нации..
Открыто, как в 1941-м, не пойдут, уверен президент. Теперь, по его словам, в ход пустят "все зубы" и постараются подорвать страну изнутри. И призвал военных так же защищать свою страну.
При этом не следует ждать, пока кто-то нападет, и только тогда брать в руки оружие, отметил Александр Григорьевич. И, указав место начала сражений ("Воевать будем отсюда"), заявил, что все военные и силовики "к этому должны быть готовы".
В Белоруссии, по решению президента, появился новый начальник Генштаба, другой замглавы Минобороны, а также командующие войсками Северо-западного оперативного командования и Западного оперативного командования. При назначениях Лукашенко опирался на принцип, что новыми руководителями в столь непростое для Республики время должны быть те, "которые повоевали" и "были командирами", передает БелТА.
Под "подрывом изнутри" Батька, скорее всего, имел в виду повторение беспорядков, о чем на днях говорил глава Комитета государственной безопасности. Иван Тертель даже перечислил три сценария новых протестов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
11 марта 2021, 00:20
У России есть 600 тысяч причин вмешаться в войну в Донбассе – военкор Коц
11 марта 2021, 11:20
Меркель призвали спасти Европу русской вакциной, припомнив смертоносный урок из 1960-х
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие ко...
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузне...
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания ...
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
05 марта 2021, 00:25
Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.