Лукашенко указал место начала войны за Белоруссию

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Глава Республики призвал к готовности защищать ее

В четверг, 11 марта, Александр Лукашенко произвел несколько важных кадровых назначений в силовые структуры . И, заседая с новыми руководителями, он предупредил о серьезной опасности, грозящей Белоруссии.

Белоруссию будут расшатывать и дальше. Подобное уже было в августе, после выборов – Республику "попробовали на зуб", напомнил глава нации..

Открыто, как в 1941-м, не пойдут, уверен президент. Теперь, по его словам, в ход пустят "все зубы" и постараются подорвать страну изнутри. И призвал военных так же защищать свою страну.

При этом не следует ждать, пока кто-то нападет, и только тогда брать в руки оружие, отметил Александр Григорьевич. И, указав место начала сражений ("Воевать будем отсюда"), заявил, что все военные и силовики "к этому должны быть готовы".

В Белоруссии, по решению президента, появился новый начальник Генштаба, другой замглавы Минобороны, а также командующие войсками Северо-западного оперативного командования и Западного оперативного командования. При назначениях Лукашенко опирался на принцип, что новыми руководителями в столь непростое для Республики время должны быть те, "которые повоевали" и "были командирами", передает БелТА.

Под "подрывом изнутри" Батька, скорее всего, имел в виду повторение беспорядков, о чем на днях говорил глава Комитета государственной безопасности. Иван Тертель даже перечислил три сценария новых протестов.