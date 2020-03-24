Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Главная / Политика

Лукашенко указал китайцам на отсутствие эпидемии коронавируса

24 марта 2020, 16:35  •  179 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии признался в своих главных страхах из-за COVID-19
Пандемия коронавируса - это выдумки, усиленно распространяемые журналистами. По крайней мере, в Белоруссии . Об этом глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил послу КНР Цуй Цимину. Напротив, общая беда сближает, и сейчас белорусы очень ценят помощь китайских специалистов, которые не отказывают республике в советах, как преодолеть эпидемию.
Впрочем, по словам Лукашенко, в его стране эта зараза не приживается. Все случаи инфицирования, зафиксированные на территории республики, произошли из других стран.
"У нас этот вирус не развивался", - подчеркнул Батька.
По его мнению, главная опасность – не реальное инфицирование COVID-19, а паника, раздуваемая СМИ. "Я больше всего боюсь, что люди заболеют , – признал Лукашенко в разговоре с послом КНР во вторник, 24 марта. – От психоза будут все остальные болезни".
Также президент потребовал от белорусских врачей не расслабляться: в весеннее время и раньше отмечался подъем инфекционных заболеваний, которые могут приводить к летальному исходу, а сейчас к ним прибавился китайский коронавирус. Задача медиков – чтобы в этом году пик статистики по болезням и смертности не был превышен. Если этот период будет преодолен успешно, считай, опасность миновала.
"Выдержим до православной Пасхи, значит, жить будем", – подвел итог Лукашенко.
Отметим, что в 2020 г. православных христиане будут отмечать Пасху 19 апреля.
Ранее президент Белоруссии раскритиковал меры российского правительства по профилактике распространения коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



179
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
24 марта 2020, 10:35
"Зачем выгонять Набиуллину? Судить!": Делягин "прочёл" мысли 90% народа страны
24 марта 2020, 00:35
Истребители Су-35С прикрыли полёт Шойгу в Сирию
24 марта 2020, 10:35
"Э как их подкидывает": Соловьёв о реакции ВШЭ на слова профессора о 37-м годе
24 марта 2020, 10:35
"Рыночек облажался": Политтехнолог развенчал мифы о ЕС и коронавирусе
24 марта 2020, 14:35
Обвинителей России припёрли к стенке? Гаагский суд потребовал показать "секретные" фото пуска ракеты в MH17
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Ви...
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назва...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
20 марта 2020, 16:35
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Витязева
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
22 марта 2020, 10:35
Пытались "подложить мину", а теперь нервничают: в МИД России дали совет США
22 марта 2020, 10:35
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.