Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная / Политика

Лукашенко угрожает белорусам последствиями переворота

03 июля 2020, 14:00  •  49 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава страны напомнил народу, как они жили четверть века назад
Отказ от нынешнего пути Белоруссии будет дорого стоить ее жителям. Об этом заявил лидер Республики Александр Лукашенко.
Он напомнил гражданам, что в начале 1990-х они сами сделали выбор в пользу сильной власти, которая способна обеспечить стабильность и безопасность, сохранить независимость страны, не вступая в конфликты с соседями. "Странно, но я в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны", – удивился Батька.
Сторонникам реформ он рекомендовал посмотреть на США и страны Западной Европы: там пандемия коронавируса спровоцировала голодные бунты и акции многомиллионной армии безработных, тогда как Белоруссия спокойно прошла этот кризис.
"Я это говорю, потому что сегодня отдельным очень неймется, хочется перевернуть, реформировать. Хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить", – пригрозил Лукашенко.
Выступая накануне на собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, глава государства отметил, что его согражданам сейчас завидуют все, а "братья-россияне" так и вовсе боятся потерять такого союзника как Минск. Чтобы этого не случилась, у Белоруссии есть одно требование – "человеческое отношение". Тогда две страны и дальше будут идти рука об руку.
Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич ранее заявил, что Лукашенко сохраняет видимость хороших отношений с Россией только ради поддержания собственного рейтинга, который значительно пошатнулся в последнее время. По неофициальным данным, уровень его популярности среди населения снизился практически до нуля перед выборами, которые должны состояться 9 августа 2020 года. При этом, по данным ЦИК, именно Лукашенко набрал больше всего подписей избирателей перед стартом президентской кампании.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Лукашенко буквально бросился обнимать российского коллегу Владимира Путина при встрече. А в западных СМИ начали публиковать статьи о том, что президент Белоруссии готов на все, лишь бы удержаться у власти, в том числе пожертвовать суверенитетом вверенной ему Республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
03 июля 2020, 00:00
"Чтоб элиты не борзели": Путин создал реальный предохранитель - эксперт
03 июля 2020, 00:00
"Варшава может прибрать к рукам Белоруссию": Михеев передал привет Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал П...
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряе...
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму по...
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
30 июня 2020, 11:00
После слов Небензи в США обрушились на Россию с критикой: "Абсолютно неприемлемо"
30 июня 2020, 15:00
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.