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Лукашенко угодил в черные списки "Миротворца"

03 сентября 2020, 20:45  •  40 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Радикалы Незалежной рассердились на бацьку из-за "33 богатырей"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко занесен в черные списки украинского экстремистского портала "Миротворец". Об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру".
По данным издания, Александра Григорьевича обозвали "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".
Украинские радикалы страшно обозлились на белорусского лидера из-за того, что он позволил вернуться в РФ всем нашим гражданам, задержанным за пару дней до президентских выборов в Республике, якобы в "нарушение международных соглашений" и несмотря на запрос Киева об их выдаче Незалежной.
"Поздравляем Александра Григорьевича Лукашенко на сайте "Миротворец!!" – говорится в телеграм-канале.
Напомним, российские спецслужбы установили, что 32 наших гражданина под видом работы в охране топливных промыслов за границей выманили в Минск сотрудники СБУ с тем, чтобы потом при отправке самолета с ними, посадить борт на территории Украины. В СМИ этих людей связали с ЧВК Вагнера, к которой они не имеют никакого отношения, однако некоторые из них действительно воевали в Донбассе.

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