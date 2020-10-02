Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

Лукашенко удалось увернуться от санкций ЕС - причину объяснил Макрон

02 октября 2020, 10:25  •  23 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель намерен поддерживать диалог с непризнанным им президентом
Европейский союз введет санкции в отношении примерно 40 высокопоставленных лиц Белоруссии. Имя главы Республики Александра Лукашенко в нем не фигурирует, о чем заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите ЕС.
Ограничения против официального Минска будут введены в действие уже 3 октября. Также Мишель отметил, что Европа будет наблюдать за происходящими в Белоруссии событиями, несмотря на то, что Лукашенко не появился в "черном списке". В ЕС делают ставку на ОБСЕ, которая, как считают в Брюсселе, может найти конструктивный подход в урегулировании ситуации, сообщает РИА "Новости".
Французский лидер Эммануэль Макрон пояснил в ходе выступления на саммите, что президент Белоруссии избежал санкционных мер, так как ЕС настроен на поддержание диалога с Минском. При отсутствии такого взаимодействия Лукашенко также грозят ограничения, отмечает телеканал "360".
Также Макрон заявил, что аналогичные меры ждут Анкару, если переговоры с ней не приведут к взаимному согласию. Глава французской республики добавил, что Европа дает Турции "шанс диалога", в противном случае санкции против Анкары будут введены уже в 2020 году.
Ранее стало известно, что ограничения против Минска ввели прибалтийские государства с Великобританией и Канадой. Санкции против Лукашенко были определены ранее, однако вступление ограничений в силу блокировал Кипр из-за требования введения аналогичных мер против Анкары, передает "Ъ".
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская ранее заявила, что согласна на участие президента РФ в качестве переговоров между оппозицией и Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
02 октября 2020, 00:20
Париж уже через четыре дня может стать "зоной максимальной опасности"
02 октября 2020, 02:10
Глава канцелярии президента скончался. Путин направил телеграмму его сыновьям
02 октября 2020, 05:50
Небензя дал ответ Германии по Навальному: "Сотрудничайте с Россией, а не пишите письма в ООН"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
29 сентября 2020, 19:10
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спасся и сдал белорусов
27 сентября 2020, 01:10
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар
26 сентября 2020, 18:45
Лукашенко обманывает Путина: элиты Белоруссии готовят разворот (Роман Романов)
26 сентября 2020, 15:00
«В соответствии с законом о национальной платёжной системе»: в России изменится порядок выплат пенсий на карту
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.