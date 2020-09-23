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Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

23 сентября 2020, 13:45  •  87 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
Батька принес клятву главы Республики
Александр Лукашенко вновь официально стал главой Белоруссии. Во Дворце Независимости прошла церемония инаугурации.
Об этом сообщает Belta. Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Республики, принес клятву на местном языке. Затем Батька подписал акт о принесении присяги. После он получил из рук председателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной удостоверение о том, что он стал президентом страны.
Как пишет портал, на мероприятие позвали несколько сотен человек, в том числе депутатов, членов Совета Республики и журналистов. Однако заранее об инаугурации нигде не сообщалось.
СМИ заподозрили, что эта церемония пройдет 23 сентября лишь утром. Президентский Дворец Независимости был взят под усиленную охрану. У ворот был почетный караул в парадной форме.
При этом пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась СМИ называть дату церемонии, которая, по закону, должна пройти в течение двух месяцев после выборов.
В издании Tyt.by отметили, что по закону "О Президенте Республики Беларусь" инаугурацию должны транслировать по телевидению, но во время нее шли сериалы. При этом в документе не указано, что трансляция должна идти в прямом эфире.
Сам же Лукашенко во время своей речи сказал, что цветная революция в стране провалилась, а народ выступил патриотом Белоруссии, пишет телеграм-канал RT.
В Белоруссии же продолжаются протесты недовольных результатом голосования.

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