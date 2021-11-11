Лукашенко сыграл мигрантом. Европа будет платить дань Минску • 199 • Политика Белоруссия и Россия, против которых Запад развернул гибридную войну, перешли в контрнаступление и прижали Евросоюз к стенке. Минск и Москва отказались защищать восточные рубежи Европы от полчищ рвущихся в Европу нелегалов с Ближнего и Среднего Востока. Выход у Европы есть только один – уплатить контрибуцию и сидеть тихо. Однако эта простая мысль европейцам пока в голову не приходит. Они предпочитают давить на Путина, как это пыталась делать накануне и.о.канцлера ФРГ Меркель, и угрожают Минску и Москве новыми санкциями, в том числе... "Аэрофлоту". Планки конфликта – поднимаются. Пережить его России с профицитным бюджетом будет не сложно. Главное сейчас – вразумить уже высекших самих себя с газом "партнёров", отучив их от гнилой логики: вы нам делаете реальные уступки, а мы вам временно прекращаем пакостить. Это только цветочки Сообщения с белорусско-польской границы напоминают сводки военных действий – с концентрацией войск, прорывами, окружениями и пленениями противника. С белорусской стороны наступают, с польской – обороняются, периодически выдворяя избитых "агрессоров" туда, откуда они пошли на приступ польских границ. Некоторые прорывы, однако, удаются. И тогда якобы бедные и несчастные мигранты в основном из Сирии и Ирака, во многих из которых нетрудно опознать вчерашних боевиков и среди которых немало хорошо одетых, имеющих новейшие гаджеты богатых людей, нанимают такси и на них с ветерком едут в Германию. Она является, как правило, конечным маршрутом на их пути. "Канцлер беженцев" Ангела Меркель в своё время приглашала всех желающих просить убежище в Германии, чем уже воспользовалось несколько миллионов проходимцев, в основном из мусульманских стран. Там уверены, что немцы, тратящие ежегодно на псевдобеженцев минимум 20 миллиардов евро, хорошо встретят выходцев из этих стран со всеми их жёнами и многочисленными детьми, близкими и дальними родственниками. Что им уже строят дома и будут платить щедрую "социалку" всю жизнь, так что и работать не нужно будет. А поскольку массовый исход из Афганистана, где царят такие же настроения, после установления там власти талибов только начинается, можно смело сказать, что основное нашествие ещё впереди. Плюс зашкаливающий рост населения в странах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки – эти земли не могут прокормить столько людей. И на всё это накладывается разрушительная политика Запада в тех краях. Конечной целью мигрантов, оказавшихся сейчас у белорусско-польской границы, остаётся Германия, а не Польша. / Видео Belta.by Поэтому те 2-4 тысячи агрессивных мигрантов, которые находятся сейчас, в преддверии зимы, непосредственно на границе между Белоруссией и Польшей, это просто цветочки. В Варшаве это отлично понимают и, не желая видеть Польшу в виде проходного двора для прорывающихся в Западную Европу любителей пожить за чужой счёт и на чужой шее, ввели в примыкающих к Белоруссии районах чрезвычайное положение. Там развёрнут крупный контингент сил безопасности, полиции, число военнослужащих доведено до 12 тысяч и продолжает расти, появилась тяжёлая военная техника, возводятся заграждения из колючей проволоки. Туда не пускают ни журналистов, ни правозащитников, требующих от польских властей не чинить препятствий мигрантам. Сдерживать которых, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, у него нет из-за санкций Запада "ни денег, ни сил". "Война нового типа" Польские власти, разумеется, этому не верят. Безопасность нашей восточной границы грубо нарушена, это чрезвычайная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и неприкосновенность наших границ так грубо атакована и проверяется, – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на внеочередном заседании в сейме. Он обвинил Белоруссию и Россию в использовании против Польши мигрантов в рамках "широкой скоординированной операции, атаки войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты". Поляков, угрожающих полностью закрыть границу с Белоруссией, эти "живые щиты", правда, не слишком впечатляют – мигрантов не только избивают, в них и стреляют, к ужасу европейских правозащитников. Хотя в данном случае часть европейских СМИ и даже мейнстримных политиков Варшаву поддерживают, понимая, что Европа уже переполнена этой публикой, и поляки стараются не только для себя. Они создают также удобный для будущего прецедент: раньше с "беженцами" никто в Европе (за исключением "наших" прибалтов – литовцев и латышей) так жёстко себя не вёл. Более того, за подобные попытки наказывали: вставшего на пути мигрантов экс-главу МВД Италии Маттео Сальвини до сих пор таскают по судам. Скриншот / twitter.com/StZaryn Чтобы разобраться, что и почему происходит, кто в этом виноват, давайте подробно выслушаем президента Белоруссии Лукашенко – ключевую фигуру в разворачивающихся событиях. Все свои резоны он подробно изложил в продолжавшемся почти два часа эксклюзивном интервью главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко. В этом интервью содержится всё, что нужно, чтобы разобраться в позиции Минска, которая, на первый взгляд, может показаться очень странной и неправильной. Давайте пройдёмся по этому интервью сверху вниз, отмечая главное – одно за другим. Что раскрыл Лукашенко Начинается разговор с констатации того, что президент Белоруссии понимает всю серьёзность происходящего и не намерен делать ошибок, которые могут "вовлечь в этот водоворот Россию". Это было сказано, безусловно, потому, что на Западе уже раздаются громкие требования сделать ответственной за ситуацию на белорусско-польской границе также и Москву, президента России Владимира Путина, которого, дескать, единственного и слушается Лукашенко и от которого во всём зависит. Мы отдаём себе отчёт, мы знаем своё место. Но мы на колени не станем, – предупредил президент Белоруссии. Затем Лукашенко указал на практического организатора кризиса – на действующую в Евросоюзе мафию по организации транзита мигрантов и задействованные в этом большие деньги: Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Десятки транзитеров, которые людей подкидывают, – это немцы и прежде всего поляки, ещё и украинцы, литовцы. Своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу – приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут. Далее Лукашенко остановился на том, что, собственно, стало предпосылкой этого исхода. Он указал на зловещую роль стран Запада в разрушении ряда государств Ближнего и Среднего Востока: Помните, Буш-младший? Им надо было переустроить Ближний и Средний Восток. Они ворвались. С Туниса же начали, в Ираке было – "Буря в пустыне" и так далее. Уничтожили фактически страну. Лучше сделали? Нет. Потом ещё раз зашли. Тунис, Ливия, Сирия. Потом дошли до Ирана, посмотрели – не по зубам, не влезли. Афганистан, 20 лет. И результат? Америка боится и вскрикивает: Россия готова повторить "крымский сценарий" Запад не просто расшевелил, расшатал Ближний и Средний Восток – он уничтожил государственность в этих регионах. Вполне естественно, что те, кто мог, в этих "разрушенных странах" начали "искать лучшей жизни" и двинулись на Запад, куда их даже зазывали. "При чём тут Путин? При чём тут Лукашенко?" – интересуется белорусский президент. Свято место не опустело А дальше, после исторического ликбеза, начинается самое интересное: президент Белоруссии разъясняет, почему пускает рвущихся на Запад нелегальных мигрантов в свою страну: "Да, сейчас они нашли "дыру" в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Они к нам приезжают, прилетают абсолютно законно. Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолёты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомблённых государств". То есть Лукашенко прозрачно намекает на то, что Минск компенсирует убытки от бойкота своего воздушного пространства западными авиакомпаниями. При этом, подчёркивает Лукашенко, "ни один самолёт "Белавиа" сюда мигрантов не привёз". Это, добавим от себя, в основном турки стараются, у которых с Брюсселем свои счёты. Лукашенко показал затем пальцем на вопиющее лицемерие Запада, заявляющего, с одной стороны, о гуманизме и праве мигрантов просить "убежища" в ЕС, а, с другой стороны, на положение тех, кто воспринял это всерьёз: Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолёты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолёт – там сдувает этих детей, людей. Их запугивают просто. Вот их лицо. Они всегда были такие. Он обвинил поляков и в убийствах мигрантов, назвав со ссылкой на неназванного "польского руководителя" страшную цифру – "около 200" человек. Разорвали договор – и требуют его исполнения Объяснив злобную риторику и нападки Запада на Белоруссию и Россию попытками отвлечь внимание народов своих стран от собственной провальной политики, президент Белоруссии вытащил свой главный козырь: Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе? Указал в этой связи Лукашенко и на одну конкретную проблему. ЕС вышел из договора о реадмиссии (административном выдворении) с Белоруссией, подписанного 8 января 2020 года, согласно которому Минск должен был забирать к себе пробравшихся в Европу через белорусскую территорию нелегалов: Договорились, заключили договор. По этому договору они должны были построить у нас места пребывания людей, которых мы по реадмиссии заберём. И введя против нас санкции, они всё это бросили и не финансируют, не строят эти так называемые лагеря. Они вышли из этого договора. Взятки гладки, как в народе говорят. Я к этому не имею никакого отношения. Бегут – пусть бегут. Как это я их себе верну и анклавы здесь создам? У меня и так проблем хватает. Президент Белоруссии в этой связи ещё раз отметил: требовать от него, чтобы он, "как прежде, за собственный счёт" оплачивал транзит мигрантов на Запад, совершенно нереально. Реадмиссия, к слову, работала даже до заключения соответствующего соглашения. Автор этих строк лично наблюдал на вокзале в Тересполе с польской стороны совместной с Белоруссией границы такую картину. Рядом с поездом "Москва – Париж" на пограничной станции, буквально забитой полицейскими и спецназовцами в экзотическом облачении (первой мыслью было, что так теперь поляки встречают поезда из России), остановился польский поезд. Из него вывели большую группу запуганных мигрантов с Ближнего и Среднего Востока, вполне интеллигентного вида, среди которых были женщины и дети, и посадили в электричку до Бреста, куда она вскоре через Буг и отправилась. Куда конкретно увезли этих людей, узнать было нельзя. Похоже, уже тогда, примерно пять лет назад, существовала система возврата нелегальных мигрантов, которую Минск "выключил" после провала госпереворота в Белоруссии. Сергей Лавров высказался о деятельности русских ЧВК в Африке Таким образом, Лукашенко чётко обозначил основные условия сотрудничества с Западом в миграционном кризисе, который будет лишь обостряться: платите за то, чтобы я охранял от нелегалов ваши границы, снимайте санкции с наших аэропортов и запрет своим авиакомпаниям на полёты в нашем небе и перестаньте вмешиваться в наши внутренние дела. Если эти требования будут выполнены, порядок на польской границе белорусы наведут быстро. Балканам – можно. Белоруссии – ни-ни! Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши не будет последним, так как является следствием развала Западом стран Ближнего Востока. Конечно, это никакая не первая волна кризиса, это никакая не уникальная ситуация. Это следующая, очередная, новая, не единственная и не последняя волна миграционного кризиса. Вторжение в Ирак, "арабская весна", разрушение Ливии как государства, вмешательство во внутренние дела Сирии с военной поддержкой экстремистов-боевиков... Это, конечно, 20 лет провала в Афганистане. В своём телеграм-канале Захарова обрушилась на собственного польского коллегу Лукаша Ясина за его утверждение о том, что Россия "эксплуатирует" кризис на польско-белорусской границе, лжёт и манипулирует фактами, что ведёт-де к усилению напряжённости в Европе: Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать – это и есть манипулирование фактами и ложь. Самая страшная, которая только может быть. Ложь самим себе. Она отметила также "двойные стандарты в подходах к важнейшим демократическим принципам", имея в виду, что Европа долго терпела так называемый "Балканский маршрут", по которому в ЕС несколько лет назад проследовали около полутора миллионов нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. А теперь те же самые чиновники поднимают шум по поводу нескольких тысяч мигрантов-нелегалов на белорусско-польской границе и обращаются с ними, как с врагами. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / globallookpress Аналогичной позиции придерживается шеф Захаровой, глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Брюссель несёт ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Мало того, в ходе совместной пресс-конференции с крупным ватиканским чиновником министр иностранных дел России элегантно солидаризировался с требованием Лукашенко о материальной компенсации Белоруссии: Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. Кроме того, необходимо избегать двойных подходов. Политики интересуются: почему, когда из Турции шли беженцы, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой республики, а помогать так же белорусам нельзя? Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми утверждения польского премьера Моравецкого о том, что Россия якобы ответственна за ситуацию на белорусско-польской границе. "Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", – подчеркнул он. Песков отметил также, что, хотя напряжённость на границе двух стран нарастает, Минск занимает ответственную позицию. Президентский пресс-секретарь даже потроллил западных "партнёров": Здесь, конечно, мы помним прецеденты прошлого, когда европейцы говорили о высших европейских ценностях в том, что касается защиты таких людей, беженцев, обеспечения их безопасности и интересов, исходя, прежде всего, из гуманитарных соображений. Песков не подтвердил просьбу Меркель повлиять на Лукашенко Ха-ха-ха. Что с того? Какой же общий вывод можно сделать из всего вышесказанного? Очень простой и очевидный. Белоруссия и Россия перенесли на территорию противника навязанную им Западом гибридную войну, частью которой была прошлогодняя попытка отколоть Белоруссию от России. Такие страны, как Польша и Литва, стоящие за их спинами более крупные западные "дяди", были абсолютно уверены в своём праве вмешиваться во внутренние дела своего восточного соседа, имеющего с Россией Союзное государство, упиваясь при этом полнейшей безнаказанностью, потому что мы только оборонялись. Однако Александр Лукашенко и Владимир Путин – не те люди, которых можно безнаказанно избивать на ринге. Они люди вежливые, но если заедут в ответ, то мало не покажется. А ещё они мастера асимметричных ответов. Патроны "жены блогера" Тихановской в Польше и Литве, превратившие территории своих стран в плацдармы для уничтожения Белоруссии, теперь стоят на ушах, рвут на себе волосы и не знают, что им делать. Весь Запад стоит перед перспективой потери лица: провалилась не только его энергетическая политика, но и гуманитарная. Теперь ему приходится покрывать Варшаву, расправляющуюся с рвущимися в Европу мигрантами, в нацистском стиле. А кончится это, скорее всего, тем, что Европе придётся платить Минску дань, какую уже получают Турция, Ливия, Марокко, сдерживающие миграционные потоки в Европу. Все блажные идеи имеют печальный конец. Скажем даже больше: польский премьер Моравецкий прав насчёт "гибридной агрессии". Он только не сказал, кто её начал, забыл упомянуть о "первых сериях". И вообще, как и западные коллеги, запамятовал о том, что случается на Руси с теми, кто приходит к нам с мечом, что делают с агрессорами в наших краях – безжалостно бьют и переносят войну на их территорию. Спастись Европа от этого может только одним: заплатить контрибуцию и впредь вести себя тихо. Лишь тогда миграционный кризис на восточных границах ЕС быстро рассосётся – гибели Европы от рук мигрантов ни Москва, ни Минск не хотят. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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