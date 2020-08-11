Лукашенко стоять до конца: Совет контрреволюционерам всех времён

Автор:

Андрей Перла

Виды революций

Она же "твиттер-революция", она же теперь "телеграм-революция", она же "революция достоинства", она же – в девичестве, так сказать, на заре своего бытия, – бархатная революция.

Почему это именно она, международная звезда, а не живое творчество белорусских демократических молодёжных масс? Потому что, если кто-то лает как собака, виляет хвостом как собака и как собака бросается на чужака, это собака и есть. Потому что фотографий с нежными девушками в летящих платьях перед строем жестоких полицейских со щитами мы видели за последние тридцать лет столько, что они нам надоели, стандартные. И карикатур, на которых полицейский в шлеме и с дубинкой, весь в крови, приходит домой, а к нему сынок бросается: "Папа с работы пришел!" – мы тоже видели – из разных стран десятки. В общем, как говорил Станислав Ежи Лец, "некрасиво подозревать, когда вполне уверен". Конечно, стихийного в белорусском протесте последних дней мало, а организованного, заученного и в зубах навязшего англоязычного – много.

Теперь давайте поставим вопрос предельно просто: есть ли шансы у белорусского лидера удержаться? Есть ли шансы справиться с этой напастью? На Украине Янукович не справился. В Киргизии Бакиев не справился. В Армении… В Египте… В Тунисе… Не справились. А в Белоруссии смогут?

Ответ: да. Нет ни одной объективной причины, по которой Александр Лукашенко и его политический режим должны пасть. Точнее, причины эти могут возникнуть, но они исключительно субъективны и по большому счёту коренятся в психологии самого белорусского лидера и больше нигде.

Чтобы справиться с революцией, ему надо справиться с собой. Сумеет – победит "цветных".

Тут вот какое дело. Цветная революция – страшная, очень эффективная политическая технология, почти никогда не дающая сбоев. Причина её успеха в том, что она обращается к лучшим человеческим качествам наблюдателей, колеблющихся и защитников порядка. Вы же хорошие люди, говорит им всем революция, как же можно бить дубинками нежных юношей и девушек? Как же можно защищать старого некрасивого диктатора от молодых, с хорошими лицами, приятных в общении, образованных людей? Вы совершаете ошибку, хорошие люди. Положите щиты, переходите к нам, у нас есть печеньки.

Просто оставаться президентом

Каждого из нас учили в школе, что слабых бить нехорошо. Каждого из нас учили в школе, что защищать диктатора нехорошо. А хорошо быть революционером. И самого президента-автократа так же учили. И ему стыдно и страшно отдавать приказы разгонять толпы молодых симпатичных людей. И хочется договориться и что-то им объяснить.

И делать этого нельзя. С революцией очень просто справиться – нужно не забывать, что она – именно революция, то есть абсолютное зло, которое "детьми" прикрывается и чем-то хорошим притворяется. И не забывать, что за "слабыми" демонстрантами стоят сильные, вооружённые до зубов чужие государства. Достаточно не забывать об этом, вести себя твёрдо и не сдаваться. И революция не будет иметь шанса. Ни малейшего.

Египет пал и встал с трудом. Так же и Тунис. Украина не встала. А Венесуэла, все союзники которой были далеко, окружённая врагами, под прямым давлением США, при измене части руководства государства, вплоть до половины депутатов парламента, – устояла. Почему? Да просто товарищ Мадуро сказал, что сдаваться не собирается. Не на того напали. Справедливы ли были упрёки в его адрес со стороны почти половины страны? Частично да. Экономическая ситуация ужасная, инфляция зашкаливающая, голод на пороге. Была ли опасность интервенции, гражданской войны, катастрофы и хаоса? Да. Предлагали ему бежать и прятаться, а также вести переговоры? Конечно да. Как же он удержался? Да просто сказал, что не побежит, и не побежал.

А Янукович в 2014-м побежал. Сначала испугался довести до конца полицейскую акцию, потом попытался договориться с путчистами, потом побежал. Не побежал бы – остался бы президентом. Даже в ситуации реального раскола Украины пополам. Даже с Нуланд на площади. Даже с харизматичными вожаками восставших. Всё, что он должен был делать, – стоять твёрдо.

Недовольные результатами выборов в Минске вышли на улицы. Фото: twitter.com/ilyapahomov / Globallookpress

Ситуация в Минске и окрестностях много легче, чем украинская или венесуэльская. Экономической катастрофы нет и не предвидится. Некоторый спад не катастрофа. Раскола страны пополам, по социальному и/или географическому принципу, нет и не предвидится. Нет западэнщины, и фавел тоже нет. Харизматичных вождей у инсургентов нет и не предвидится. Девушка – кандидат в президенты – может, конечно, сказать, что она собрала 80% голосов, но сказать это убедительно не способна. И даже на знамя не годится.

Что надо делать Лукашенко, чтобы победить? Да просто оставаться президентом, выполнять свои обязанности. В том числе требуя от полиции и внутренних войск применять к инсургентам легитимное, прописанное в законе насилие. И всё. Стоять твёрдо, спокойно и не подавая виду, что может побежать. И победа обеспечена.

Честно говоря, вся нынешняя "движуха" и возникла-то потому, что Александр Лукашенко показал, что при каких-то обстоятельствах может не проявить достаточной твёрдости. Заметался, зачем-то стал искать одобрения на Западе, даже на Украине, допустил дикую, бессмысленную провокацию с сотрудниками российской ЧВК…

Конечно, это всё от неуверенности в собственных силах. Ну и получил за это ночные демонстрации в Минске и крики международной общественности "Детей бьют!". Но Запад сейчас слаб: заявлять, что Лукашенко диктатор, может, всерьёз помочь восстанию – нет. И инсургенты на поверку на серьёзный бой с силами правопорядка не способны.

И поддержка большинства у президента Белоруссии на самом деле есть, она ему не приснилась. Стой до конца и не вздумай сломаться. И путч будет подавлен.