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Лукашенко стоя бросил вызов коронавирусу

29 марта 2020, 16:35  •  224 • В мире
Белорусский президент Александр Лукашенко продолжает удивлять высказываниями о ситуации, связанной с распространением коронавируса. Так, в ответ на просьбу журналистки прокомментировать происходящее играющий в хоккей Лукашенко заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".
Глава Белоруссии Александр Лукашенко, ранее назвавший ситуацию, вызванную распространением коронавируса, массовым психозом, сделал новое заявление.
В ответ на просьбу журналистки прокомментировать происходящее в мире игравший в хоккей белорусский президент заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".
Ранее президент Белоруссии заявил, что власти предпринимают все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса, но "без лишнего шума". Лукашенко при этом признался, что не понимает мер по закрытию границ. Он не одобрил мер Киева, Варшавы, Москвы и других стран. По его словам, жизнь всё равно не остановишь, при этом он подчеркнул, что на белорусской границе и в аэропортах всех прибывающих взяли на контроль.
На белорусском сайте "Радыё Свабода" ("Радио Свобода") появились высказывания врачей, которые находятся в группе риска в период пандемии коронавируса. Они заявляют, что болеет огромное количество людей. И не только COVID-19, но и сезонным гриппом, а также свиным гриппом. Смерть от пневмонии не редкость, но определить возбудителя крайне сложно. Мест в больницах, которые предназначили для "контактов первого и второго уровня", нет. Зато есть инфицированные врачи.
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