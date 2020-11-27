Лукашенко сравнил действия оппозиции с развалом СССР

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Предлагаемые "протестунами" изменения напомнили Батьке период Горбачева

Важность новой Конституции Белоруссии должна стать гарантом, который не позволит следующему главе государства развалить страну. Такое заявление сделал сегодня, 27 ноября, президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с сотрудниками одной из клинических больниц Минска.

Глава республики отметил, что в рамках работы по противодействию COVID-19 важную роль играют местные органы власти. В этой связи эффективно работает государственная вертикаль, несмотря на попытки протестующих развалить действующий строй.

"Главный удар протестунов наносится по вертикали. Мол, пусть все избираются. Все это мы проходили в период Горбачева", – заявил Лукашенко.

Президент добавил, что время перестройки сопровождалось массовым избранием – от директоров предприятий до правительственных постов.

"Доизбирались. Союз развалился. И сейчас хотят подкинуть то же самое", – добавил белорусский лидер.

Также Лукашенко сообщил, что является сторонником новой Конституции. Глава республики уверен, что его преемнику нельзя передавать полномочия с действующими положениями основного закона, иначе "будет беда". Президент объяснил, что на руководящий пост может прийти лицо, заинтересованное в развязывании войны и действиях, которые приведут к развалу страны, сообщает "БелТА".

Ранее Лукашенко отреагировал на поддержку Киевом санкций Запада, напомним, что Минск является для Незалежной важным стратегическим партнером.



