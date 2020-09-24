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Лукашенко спровоцировал раскол в Европе: Против разрыва с Минском выступили сильные игроки - эксперт
24 сентября 2020, 23:40 • 91 • Политика
Политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в разговоре с Царьградом объяснил, как глава Белоруссии Александр Лукашенко спровоцировал раскол в Европе. Так, часть стран выступила за разрыв с Минском, но нашлись и сильные игроки, которые высказались против.
По мнению Абзалова, Евросоюз ведёт себя как обычно - ни одни президентские выборы в Белоруссии он сразу не признал, заявляя, что они сфальсифицированы.
"Это ничем не отличается от ситуации в 2015 и 2010 годах. Санкции персональные в отношении политиков Белоруссии уже вводились Европейским союзом и снимались. Поэтому тут ничего неожиданного для Белоруссии нет, и для Лукашенко конкретно. Но интересный момент следующий. Конечно, ситуация отличается, потому что она более массовая. Первый вопрос - санкции, какие они будут? Это станет известно в ближайшие дни", - уверен политолог.
Как известно, отмечает он, на уровне министров иностранных дел пока договориться о введении мер не удалось, поэтому будут договариваться главы государств.
"Там основная проблема даже не столько в Кипре на самом деле, а именно в том, включать ли самого Лукашенко в список. Там всего около 30 человек, ограничения уже частично ввела Прибалтика, поэтому Евросоюз сейчас должен определиться - не по поводу того, что они думают о выборах в Белоруссии, а по поводу того, как теперь относиться к Лукашенко. Либо страны признают его президентом де-юре, сохраняют послов и всё остальное. При этом де-факто заявление будет другого порядка либо нет", - пояснил ситуацию эксперт.
Иными словами, добавил он, все понимают, что вопрос будет касаться фактических действий Евросоюза. Если они будут аналогичны предыдущему избирательному циклу, то все продолжат благополучно сотрудничать с Лукашенко.
"Насколько известно, представители Франции, Германии, Италии выступают за сохранение сотрудничества с Лукашенко, чтобы он окончательно не переметнулся на сторону Российской Федерации. А страны Прибалтики выступают за более радикальные меры. Собственно говоря, в этом направлении будет происходить основное противостояние. Понятно, что и та и другая стороны будут не признавать выборы и не признавать инаугурацию. Вопрос в том, как они фактически себя будут вести", - рассказал Абзалов.
Политолог усомнился в том, что будет выбран предложенный прибалтийскими странами вариант, он считает, что европейские страны не будут отзывать послов или закрывать границы с Белоруссией.
"С этой точки зрения, судя по всему, Лукашенко рассчитывает на то, что он просто пересидит негативную реакцию, как это было в прошлый избирательный цикл. Но Евросоюз для этого делает всё возможное. Потому что в прошлый избирательный цикл европейские страны сняли персональные санкции с Лукашенко именно после того как были отпущены оппозиционеры. Поэтому я так понимаю, что Лукашенко пытается провести то же самое, только на более серьёзном уровне", - отметил политолог.
Хотя, добавляет он, Лукашенко всё сложнее маневрировать, поскольку сейчас появились дополнительные обязательства в рамках двустороннего сотрудничества с Москвой, которые уже сложно будет отмотать обратно.
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