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Лукашенко спасли от санкций: "Чёрный список" Тихановской "забраковала" одна из стран ЕС

22 сентября 2020, 10:15  •  113 • Политика
Александра Лукашенко на время спасли от санкций. "Чёрный список" Светланы Тихановской, который она представила Европарламенту, "забраковала" одна из стран ЕС. В итоге документ пока не удалось согласовать.
Специальный корреспондент ВГТРК Анастасия Попова рассказала в эфире "России 1" об очередном совещании Европарламента, на котором присутствовала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
В ходе предварительного мероприятия, организованного Вильнюсом, она поделилась с руководителями МИД стран ЕС собственным перечнем санкций, которые, по её мнению, необходимо ввести в отношении ряда белорусских лиц и организаций.
Затем в своей речи, обращённой к членам Комитета ЕП по внешней политике, Тихановская напрямую попросила Евросоюз задействовать экономические ограничения против некоторых госслужащих из Белоруссии.
В ходе консультаций по этой теме, в частности, рассматривался вопрос внесения в "чёрный список" президента республики Александра Лукашенко. Тем не менее согласовать документ в рамках заседания так и не удалось.
Причиной стала позиция представителей Кипра. Они подчёркивали, что в таком случае необходимо выносить на повестку не только Белоруссию, но и Турцию, власти которой, по мнению Никосии, причастны к обострению обстановки в Средиземном море. В связи с этим рассмотрение вопроса санкций было отложено.

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