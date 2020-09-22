Лукашенко спасли от санкций: "Чёрный список" Тихановской "забраковала" одна из стран ЕС

Специальный корреспондент ВГТРК Анастасия Попова рассказала в эфире "России 1" об очередном совещании Европарламента, на котором присутствовала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

В ходе предварительного мероприятия, организованного Вильнюсом, она поделилась с руководителями МИД стран ЕС собственным перечнем санкций, которые, по её мнению, необходимо ввести в отношении ряда белорусских лиц и организаций.

Затем в своей речи, обращённой к членам Комитета ЕП по внешней политике, Тихановская напрямую попросила Евросоюз задействовать экономические ограничения против некоторых госслужащих из Белоруссии.

В ходе консультаций по этой теме, в частности, рассматривался вопрос внесения в "чёрный список" президента республики Александра Лукашенко. Тем не менее согласовать документ в рамках заседания так и не удалось.

Причиной стала позиция представителей Кипра. Они подчёркивали, что в таком случае необходимо выносить на повестку не только Белоруссию, но и Турцию, власти которой, по мнению Никосии, причастны к обострению обстановки в Средиземном море. В связи с этим рассмотрение вопроса санкций было отложено.