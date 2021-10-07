Лукашенко спас "униженную" в 90-е годы Россию - СМИ

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В Минске считают, что именно бацька причастен к возрождению РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, взяв бразды правления Республикой в 1994 году, стал единственным руководителем на постсоветском пространстве, кто поддержал Россию в трудные для нее времена. Об этом заявил белорусский телеведущий Григорий Азаренок в эфире местного телеканала СТВ.

Таким образом он прокомментировал скандал с "Комсомольской правдой" в Белоруссии и участи тех, кто решил похайповать на трагедии убийства офицера КГБ Дмитрия Федосюка в ходе задержания подозреваемого в антигосударственной деятельности Андрея Зельцера. Речь, в частности, шла об аресте "ненавистника русского мира и российской власти" журналиста "КП" Геннадия Можейко.

По словам Азаренка, в 90-е годы все страны отвернулись от Москвы.

"Тогда каждая прибалтийская моська издевалась над раненым медведем. (Президент США Билл) Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: "Брат, мы с тобой"", – сказал журналист.

Он заметил, что именно бацька не отвернулся от своего "израненного, оплеванного, униженного брата". Именно с приходом к власти в Белоруссии Александра Григорьевича Россия начала возрождаться, подчеркнул автор.

Напомним, вечером 28 сентября, аккурат в день гибели Федосюка, на сайте "КП в Беларуси" вышла публикация Можейко с интервью одноклассницы айтишника Зельцера, в котором она положительно отзывается об убийце офицера КГБ.

Предполагается, что именно из-за них и был задержан журналист. При этом, по данным МВД Республики, это произошло на территории Белоруссии 1 октября, а не в Москве, как писали ряд российских медиа. В ведомстве сообщили, что Можейко пытался вылететь в третью страну. Журналисту вменяют две статьи – "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти, передает "Интерфакс".

