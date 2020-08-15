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Лукашенко созвонился с Путиным
15 августа 2020, 14:40 • 233 • Политика
Президенты двух стран обсудили ситуацию в Республике
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Республике, которая начала развиваться после состоявшихся выборов. Об этом информирует "Московский Комсомолец".
Ранее на совещании Лукашенко выразил желание оперативно переговорить с Путиным, потому что, уверен белорусский лидер, ситуация на территории его страны в скором времени коснется и России.
Напомним, что выборы президента состоялись в РБ 9 августа. Лукашенко победил, завоевав практически 80 процентов голосов. После оглашения результатов в стране начались массовые беспорядки, которые продолжаются до сих пор.
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