Лукашенко созвонился с Путиным

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президенты двух стран обсудили ситуацию в Республике

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Республике, которая начала развиваться после состоявшихся выборов. Об этом информирует "Московский Комсомолец".

Ранее на совещании Лукашенко выразил желание оперативно переговорить с Путиным, потому что, уверен белорусский лидер, ситуация на территории его страны в скором времени коснется и России.

Напомним, что выборы президента состоялись в РБ 9 августа. Лукашенко победил, завоевав практически 80 процентов голосов. После оглашения результатов в стране начались массовые беспорядки, которые продолжаются до сих пор.