Лукашенко созвал Совбез, пока в Минске идёт многотысячный митинг: "Дайте навести порядок"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал Совет Безопасности, чтобы обсудить последние события в стране. Напомним, после выборов президента Белоруссии начались протесты. Часть общества не согласна с тем, что победу одержал Александр Лукашенко. Многотысячный митинг собрался сегодня у Дома правительства. Проходит он в мирной обстановке.

Лукашенко, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что не видит серьёзного обострения ситуации в стране.

"Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым", - сказал Лукашенко в ходе заседания.

"Заводаторы" привлекают к протестам более широкие слои населения, продолжил Лукашенко. Президент подчеркнул, что не может предъявить сегодня кому бы то ни было обвинения. Однако отдельно он обратился к министру, попросив не бить людей, упавших на акциях протеста, - "мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать". С другой стороны, говоря, "как человек военный", Лукашенко добавил, что не может оправдать и насилия над милицией, - "когда подло, это вот не по-мужски, заезжают со спины и бьют этих ребят".

Лукашенко заявил о случаях нападения на милицию с заточками и другим оружием. И в завершение добавил:

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны".

Лукашенко пояснил, что власти страны и дальше будут наводить порядок, реагируя на агрессивные акции протеста. Всех жителей Белоруссии он попросил "взять голову в руки" и "дать разобраться с теми, кто приехал сюда".