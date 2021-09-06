Лукашенко сообщил тему предстоящих переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил тему предстоящих переговоров с лидером России Владимиром Путиным.

По словам Александра Лукашенко, на встрече, которая запланирована на 9 сентября, он намерен обсудить с Владимиром Путиным ряд вопросов в нефтяной сфере.

По данным БелТА, на встрече с гендиректором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым глава Белоруссии уточнил, есть ли какие-либо темы, которые имеет смысл обсудить в Москве.

"Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси", - сказал он и добавил, что обсудит эти вопросы с Владимиром Путиным.