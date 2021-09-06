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Лукашенко сообщил тему предстоящих переговоров с Путиным
06 сентября 2021, 13:10 • 195 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил тему предстоящих переговоров с лидером России Владимиром Путиным.
По словам Александра Лукашенко, на встрече, которая запланирована на 9 сентября, он намерен обсудить с Владимиром Путиным ряд вопросов в нефтяной сфере.
По данным БелТА, на встрече с гендиректором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым глава Белоруссии уточнил, есть ли какие-либо темы, которые имеет смысл обсудить в Москве.
"Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси", - сказал он и добавил, что обсудит эти вопросы с Владимиром Путиным.
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