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Лукашенко сообщил о задержании группы террористов

22 декабря 2021, 17:45  •  39 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жертвами преступников должны были стать госслужащие, в том числе прокуроры и судьи
Белорусские силовики задержали несколько человек за попытку совершить в Республике серию терактов. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи с активом Гомельской области.
О задержании 21-22 декабря "6 или 7 человек" главе государства доложил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.
"Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали" – сказал бацька.
Он добавил, что одного преступника, который, возможно, сбежал на территорию России, сейчас ищут.

"Но там привезут нам его", – подчеркнул президент.

Александр Григорьевич призвал чиновников обращать внимание на новых сотрудников в учреждениях, поскольку у противников конституционной реформы среди оппозиции есть цель – проникнуть в госаппарат и "перебрасывать данные" на Запад.
Ранее на совещании Александр Григорьевич предупредил официальный Вильнюс, что у Минска есть ответ на запрет поставок сырья через Клайпедский порт. Он напомнил Литве, что товарооборот между прибалтийской республикой и Украиной через Белоруссию за год составил примерно три миллиона тонн, включая участок госграницы в Гомельской области. Бацька просто пригрозил закрыть транзит.

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