|
Лукашенко сообщил о задержании группы террористов
22 декабря 2021, 17:45 • 39 • Политика
Жертвами преступников должны были стать госслужащие, в том числе прокуроры и судьи
Белорусские силовики задержали несколько человек за попытку совершить в Республике серию терактов. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи с активом Гомельской области.
О задержании 21-22 декабря "6 или 7 человек" главе государства доложил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.
"Некоторые – мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали" – сказал бацька.
Он добавил, что одного преступника, который, возможно, сбежал на территорию России, сейчас ищут.
"Но там привезут нам его", – подчеркнул президент.
Александр Григорьевич призвал чиновников обращать внимание на новых сотрудников в учреждениях, поскольку у противников конституционной реформы среди оппозиции есть цель – проникнуть в госаппарат и "перебрасывать данные" на Запад.
Ранее на совещании Александр Григорьевич предупредил официальный Вильнюс, что у Минска есть ответ на запрет поставок сырья через Клайпедский порт. Он напомнил Литве, что товарооборот между прибалтийской республикой и Украиной через Белоруссию за год составил примерно три миллиона тонн, включая участок госграницы в Гомельской области. Бацька просто пригрозил закрыть транзит.
Подпишитесь на нас
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2021, 09:50
|
18 декабря 2021, 01:10
|
18 декабря 2021, 14:35
|
21 декабря 2021, 14:55
|
19 декабря 2021, 20:55
|
18 декабря 2021, 07:00
|
18 декабря 2021, 20:25