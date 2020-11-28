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Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
28 ноября 2020, 21:20 • 105 • Политика
Президенту России Владимиру Путину поляки выставляли ультиматум из-за событий в Белоруссии. По словам лидера республики, премьер Польши призывал Путина "сдать Лукашенко", а взамен обещал улучшение отношений с Западом. Белорусский лидер заявил, что считает эти слова "особо циничными и уникальными".
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поляки попытались давить на президента России Владимира Путина. По данным белорусской разведки, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагал Путину "сдать" Лукашенко.
Сводку от КГБ сам белорусский лидер озвучил в ходе своего визита в минскую шестую горбольницу. Лукашенко подчеркнул, что у него есть точные данные о таком намерении поляков.
Президент Белоруссии полагает, что поляки были вынуждены сами пойти на такой шантаж из-за шаткого экономического положения и начавшегося политического кризиса. Потому ситуацию в республике они решили использовать в своих интересах.
"Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко", - привёл Лукашенко слова Моравецкого, которые ему передали из Комитета госбезопасности. По мнению Лукашенко, эти слова "особо циничны и уникальны".
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При этом, подчеркнул белорусский лидер, он не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил "подставить плечо".
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