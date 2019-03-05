Лукашенко согласился на новый Союз с Россией

Александр Лукашенко подвел итоги торга с Москвой, которые он вел последние месяцы. Речь шла о будущем Союзного Государства. Россия настаивала на более тесном сближении с Белоруссией вплоть до введения единой валюты. А Лукашенко пытался выбить из Москвы скидки на нефть и газ, плюс новые кредиты.

И вот президент Белоруссии, наконец, приоткрыл политические и экономические карты своим чиновникам на совещании в Минске.

- Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в России, - заявил Лукашенко. - При этом основной принцип данного проекта - равные условия. На других принципах Союз невозможен. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым.

Президент Белоруссии напомнил, что Москва выступила за пересмотр подходов к интеграции двух стран в Союзном государстве.

- Мы к этому готовы, - сказал Лукашенко. - Созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках «двойки» (России и Белоруссии, - ред.). Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще. Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать.

В то же время Лукашенко неожиданно объявил, что Евразийская интеграция, в отличие от строительства Союза с Россией, по его мнению, «поворачивается вспять».

- К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой, - сказал президент Белоруссии.

Добавил интриги Лукашенко и по поводу отношений с Европой.

- Лед в отношениях (Белоруссии, - ред.) с Евросоюзом не растаял. Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Торгуется с нами даже по мелочам Евросоюз, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, - констатировал Лукашенко.

И тут же раскритиковал Россию за, как ему кажется, ревность к шагам Белоруссии на Запад.

- Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО. И мы ж за это Россию не упрекаем. Мы ищем в этом свою пользу. Не торпедируем, не мешаем. Точно так и Россия должна поддерживать нас, - считает Лукашенко. - Это сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — России. У отдельных политиков там. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?! Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую. И при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы и так - в центре Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники