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Лукашенко собрался на Парад Победы в "психованную" Москву
27 марта 2020, 17:35 • 83 • Политика
Батька объявил, что у него лишь одна дилемма, как разорваться на два мероприятия - дома и в РФ
Несмотря на то, что Россия охвачена "психозом", президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на Парад Победы в честь 75-й годовщины свержения советскими войсками немецко-фашистских захватчиков. Об этом лидер нации сообщил в ходе сегодняшнего посещения предприятия ОАО "Белгипс".
"Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Бацька подчеркнул, что на фоне распространения нового коронавируса в стране не отменяются никакие праздничные юбилейные мероприятия и подготовка к ним идет своим ходом.
У белорусского лидера в связи с Днем Победы возникает только одна проблема. Поскольку в Минске также будут праздновать, он раздумывает над тем, как сделать так, чтобы побывать на мероприятиях в двух столицах.
"Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия", – отметил Лукашенко.
Также он заявил, что в стране ведется работа по борьбе с COVID-19, все идет по плану, каждый – от медиков до правоохранительных органов – занимается своим делом, но "только без шума и пыли".
Кроме того, он объяснил, почему не собирается закрывать предприятия на фоне пандемии. По словам бацьки, их страна не имеет трубы и не печатает доллары, поэтому нельзя допустить остановки индустрии, что обернется безработицей.
По последним данным, в Белоруссии на сегодняшний момент COVID-19 зафиксирован у 94 человек. Карантин в Республике не введен.
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