Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулас...
Главная / Политика

Лукашенко собрался на Парад Победы в "психованную" Москву

27 марта 2020, 17:35  •  83 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька объявил, что у него лишь одна дилемма, как разорваться на два мероприятия - дома и в РФ
Несмотря на то, что Россия охвачена "психозом", президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на Парад Победы в честь 75-й годовщины свержения советскими войсками немецко-фашистских захватчиков. Об этом лидер нации сообщил в ходе сегодняшнего посещения предприятия ОАО "Белгипс".
"Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Бацька подчеркнул, что на фоне распространения нового коронавируса в стране не отменяются никакие праздничные юбилейные мероприятия и подготовка к ним идет своим ходом.
У белорусского лидера в связи с Днем Победы возникает только одна проблема. Поскольку в Минске также будут праздновать, он раздумывает над тем, как сделать так, чтобы побывать на мероприятиях в двух столицах.
"Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия", – отметил Лукашенко.
Также он заявил, что в стране ведется работа по борьбе с COVID-19, все идет по плану, каждый – от медиков до правоохранительных органов – занимается своим делом, но "только без шума и пыли".
Кроме того, он объяснил, почему не собирается закрывать предприятия на фоне пандемии. По словам бацьки, их страна не имеет трубы и не печатает доллары, поэтому нельзя допустить остановки индустрии, что обернется безработицей.
По последним данным, в Белоруссии на сегодняшний момент COVID-19 зафиксирован у 94 человек. Карантин в Республике не введен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 09:35
"Или сравнивать не с чем?" La Stampa жалуется на помощь РФ в Италии, а где США и ЕС? - политолог
27 марта 2020, 01:35
"Нужно вычистить политическую шелуху": Путин жёстко поставил вопрос санкций на G20 по коронавирусу
27 марта 2020, 05:35
"О вас позаботятся дипломаты": Зеленский закрыл Украину даже для собственных граждан
27 марта 2020, 01:35
"Помощь России бесполезна": La Stampa решила обречь на смерть тысячи итальянцев
27 марта 2020, 01:35
Чехи "отжали" маски у Италии, США - аппараты ИВЛ у Греции. Русские - спасают: Гаспарян заявил о "вселенском тотеме"
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои...
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2020, 07:35
Операция «Вирус»
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
21 марта 2020, 08:35
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
21 марта 2020, 21:00
Путин направил российскую армию на борьбу с коронавирусом в Италии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.