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Лукашенко собрал экстренное совещание

29 июля 2020, 20:05  •  15 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии решил созвать Совет безопасности страны после новости о задержанных боевиках
Президент Александр Лукашенко созвал экстренное совещание Совбеза. Причина такого решения связана с недавними событиями в Белоруссии.
"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", – заявил глава.
Заседание проходит во Дворце Независимости. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого.
Александр Лукашенко заявил, что требует немедленно обратиться в Москву за разъяснениями по поводу задержания боевиков. Он утверждает, что у страны нет никаких целей опорочить Россию в связи с данным происшествием.
"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали", – сообщил Лукашенко на заседании.
Напомним, в Белоруссии задержали 32 боевика. Их обвиняют в намерении дестабилизировать обстановку в стране на фоне готовящихся президентских выборов.
По некоторым данным, задержанные оказались россиянами. Указывается, что они могут быть членами ЧВК "Вагнера".
(Новость дополняется)

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