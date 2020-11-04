Лукашенко сместил посла, попросившего об отставке в день "тайной" инаугурации

В Белоруссии утвердили отставку посла Владимира Астапенко. Дипломат, являвшийся официальным представителем республики в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу, сам попросился с поста, уточняют белорусские СМИ.

Приказ о смещении Астапенко с должности утвердил белорусский лидер Александр Лукашенко. В пресс-службе главы республики уточнили, что дипломат освобождён с должности "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе".

Указ был утверждён 3 ноября. При этом, уточняет Tut.by, изначально сам Астапенко подал заявление об уходе.

Сообщается, что он подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит "в лучшее будущее для белорусского народа". Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии ряд дипломатов, в том числе послы, лишились своих должностей.

По мнению политолога Андрея Егорова, ситуация в братской республике далека от стабильности. Кроме того, политически накалённую обстановку усугубляет экономическое положение.

По мнению эксперта, не исключён даже дефолт, передают "Дни.ру".