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Лукашенко сместил посла, попросившего об отставке в день "тайной" инаугурации
04 ноября 2020, 00:25 • 77 • Политика
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла в Аргентине Владимира Астапенко, который поддержал протестующих. В белорусских СМИ напоминают, что об отставке попросил сам дипломат ещё 23 сентября, в день "тайной" инаугурации президента.
В Белоруссии утвердили отставку посла Владимира Астапенко. Дипломат, являвшийся официальным представителем республики в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу, сам попросился с поста, уточняют белорусские СМИ.
Приказ о смещении Астапенко с должности утвердил белорусский лидер Александр Лукашенко. В пресс-службе главы республики уточнили, что дипломат освобождён с должности "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе".
Указ был утверждён 3 ноября. При этом, уточняет Tut.by, изначально сам Астапенко подал заявление об уходе.
Сообщается, что он подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит "в лучшее будущее для белорусского народа". Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии ряд дипломатов, в том числе послы, лишились своих должностей.
По мнению политолога Андрея Егорова, ситуация в братской республике далека от стабильности. Кроме того, политически накалённую обстановку усугубляет экономическое положение.
По мнению эксперта, не исключён даже дефолт, передают "Дни.ру".
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