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Лукашенко сменил руководство правительства Белоруссии

18 августа 2018, 15:54  •  66 • В России

Совсем недавно, менее недели тому назад президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разгон правительству. 14 августа он жестко раскритиковал правительство и поручил немедленно отправить двух министров в отставку. Тогда же он объявил строгий выговор губернатору Витебской области Николаю Шерстневу и неполное служебное соответствие председателю Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и секретарю Совета безопасности Белоруссии Станиславу Засю.

В пятницу, 17 августа, тема критики министров была продолжена. Сначала Лукашенко пообещал отреагировать на критические замечания и публикации в СМИ и интернете.

- Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать, заявил он и пояснил, что в большинстве случаев в этих публикациях речь идет о плохой работе правительства. - Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать.

Тогда же лидер Белоруссии высказался в том духе, что делать так, как предлагают граждане, нельзя: «Это неправильное понимание людьми моих действий».

А на следующий день. в субботу Александр Григорьевич резко поменял состав правительства.

- В повестке дня эти вопросы стоят давно. По крайней мере, передо мной как президентом. А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство. Было поручено главе администрации провести консультации с соответствующими должностными лицами, вернуться к резерву кадров президента, провести консультации с руководителями организаций гражданского общества нашей страны, - обосновал свои действия глава республики.

Новым премьер-министром республики назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Его первым заместителем стал Александр Турчин, бывший до сего дня руководителем аппарата Совета министров. Еще одним заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко.

- Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко, - сказал президент. Игорь Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим» и, по всей видимости он сменит теперь уже бывшего зампремьер-министра Семашко на переговорах с Россией по сотрудничеству в сфере энергетики и углеводородов. В любом случае, человек является более чем просто профессионалом.

Еще один новый заместитель главы правительства - Владимир Кухарев. До этой субботы он работал заместителем председателя Комитета Государственного контроля Белоруссии.

- Он (Кухарев – прим. авт.) будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в Правительстве, как вы распределите эти обязанности, - прояснил сферу ответственности Кухарева Лукашенко.

За социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт – в ранге еще одного зампреда правительства отвечает теперь бывший до этого назначения послом Белоруссии в РФ Игорь Петришенко.

Практически каждое назначение Лукашенко сопровождал краткой характеристикой или напутствием новому назначенцу.

- Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно, - заявил он новому министру промышленности Павлу Утюпину.

- Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики, вы эту организацию хорошо изучили, приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно, - напутствовал Лукашенко нового главу этого ведомства Дмитрия Крутого.

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- Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT, - охарактеризовал он новоназначенного министра связи и информационных технологий Константина Шульгана.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета стал Роман Головченко.

- Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть, - обратился к нему Лукашенко, и такое напутствие говорит о том, что в ближайшее время Минск усилит свою активность на международном рынке вооружений, который является одним из источников поступления валюты государству.

- Вы прекрасно знаете, что такое гражданское общество в Беларуси. Это не те, кто ходит по площадям и болтает. Это руководители нашей женской организации, молодежной организации, профсоюзов и ветеранской организации... Как мне было доложено, такие консультации были проведены. И те кандидатуры, которые обсуждались из кадрового реестра, по моей информации, были поддержаны и одобрены, - объяснил Лукашенко свой выбор и пожелал новым министрам успехов в работе.

А не то ведь повторят судьбу старых. В лучшем случае.

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