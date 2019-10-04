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Лукашенко случайно назвал Украину Россией на встрече с Зеленским

04 октября 2019, 21:25  •  97 • Украина
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на форуме украинских и белорусских регионов в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию. Украинский президент Владимир Зеленский поправил его ошибку.
 
РИА Новости
 

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти уже больше 6 млрд», — заявил Лукашенко во время своего выступления.

Затем его речь прервал Зеленский, напомнив, что в данном случае речь идёт об Украине.

«Украины, Александр Григорьевич», — уточнил он.

Лукашенко в ответ пошутил, что «испугался», будто назвал Зеленского «Владимиром Владимировичем».

«Я испугался, думал, неужели я «Владимир Владимирович» сказал?» — сказал белорусский лидер.

Ранее Зеленский в шутку оценил, к какому народу ближе белорусы — к украинцам или россиянам.

Он отметил, что ответ на этот вопрос — в фамилиях представителей Белоруссии, присутствующих на форуме на Украине.

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