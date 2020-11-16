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Лукашенко сложит с себя большинство полномочий

16 ноября 2020, 16:55  •  16 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Бацька не стал раскрывать, чем именно он готов поделиться к другими органами власти
Около 80% полномочий президента Белоруссии можно передать парламенту, правительству и другим структурам Республики без внесения изменений в Конституцию. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания по дорожному сбору. Неожиданное вступительное слово бацьки в политической сфере передает телеграм-канал "Пул Первого".
"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого – изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", – сказал Лукашенко.
Он продемонстрировал собравшимся кипу бумаг и сообщил, что предложения, которые изложены "на сотне страниц" и попавшие на стол президенту, в реальности лежат в плоскости парламента и правительства.
"Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти", – подчеркнул Александр Григорьевич.
Лукашенко призвал представителей вышеозначенных государственных структур обсуждать и дебатировать предложения по передаче властных полномочий, вносить закон для подписания президенту.

"Я и сказал, что готов вас слушать, но принимать решение будете вы", – резюмировал Лукашенко.
Напомним, 13 ноября на встрече с журналистами президент также коснулся темы передачи своих полномочий другим органам власти Республики. Он обещал сделать это до 2021 года. По его мнению, "57 или 70 полномочий", которые сейчас исполняет глава государства, можно без правок в Конституцию передать другим властным структурам, сообщает пресс-служба президента.
В этот же день беглая оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, объявила Лукашенко и его соратникам народный трибунал и обещала амнистию тем гражданам, кто "поймает" бацьку.

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